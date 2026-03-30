Баланс на крови: новые данные разведки

Ткачова Марія
Российская армия ежемесячно рекрутирует примерно столько же военных, сколько теряет в поле боя. Речь идет о 30-40 тысячах человек, что позволяет ей поддерживать численность без объявления общей мобилизации.
Потери армии РФ на войне против Украины
Об этом сообщил представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк в комментарии для Радио Свобода .
По его словам, пополнение личного состава происходит преимущественно за счет контрактников, стимулированных значительными финансовыми выплатами. Размеры этих выплат отличаются в зависимости от региона, а местные власти фактически конкурируют между собой, предлагая более выгодные условия.
В то же время, уровень потерь российской армии остается высоким и фактически равен количеству новобранцев. Таковой баланс дозволяет РФ продолжать войну, но ограничивает её способности для масштабных прорывов на фронте.
В ГУР отмечают, что нет признаков уменьшения мобилизационного ресурса России. Власть, по оценкам разведки, будет и дальше создавать условия, при которых граждане будут вынуждены подписывать контракты.
Таким образом, российская армия продолжает удерживать свою численность за счет постоянного пополнения, несмотря на значительные потери на фронте.