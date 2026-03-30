Война с Россией Баланс на крови: новые данные разведки
commentss НОВОСТИ Все новости

Баланс на крови: новые данные разведки

Российская армия удерживает численность за счет постоянного «обмена» людей — новые контрактники фактически перекрывают ежемесячные потери

30 марта 2026, 20:32
Ткачова Марія

Российская армия ежемесячно рекрутирует примерно столько же военных, сколько теряет в поле боя. Речь идет о 30-40 тысячах человек, что позволяет ей поддерживать численность без объявления общей мобилизации.

Потери армии РФ на войне против Украины

Об этом сообщил представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк в комментарии для Радио Свобода .

По его словам, пополнение личного состава происходит преимущественно за счет контрактников, стимулированных значительными финансовыми выплатами. Размеры этих выплат отличаются в зависимости от региона, а местные власти фактически конкурируют между собой, предлагая более выгодные условия.

В то же время, уровень потерь российской армии остается высоким и фактически равен количеству новобранцев. Таковой баланс дозволяет РФ продолжать войну, но ограничивает её способности для масштабных прорывов на фронте.

В ГУР отмечают, что нет признаков уменьшения мобилизационного ресурса России. Власть, по оценкам разведки, будет и дальше создавать условия, при которых граждане будут вынуждены подписывать контракты.

Таким образом, российская армия продолжает удерживать свою численность за счет постоянного пополнения, несмотря на значительные потери на фронте.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российский военнослужащий Александр Михайлов заявил о пытках, избиениях и коррупции в своем подразделении, а также об угрозе жизни со стороны командования.
По его словам, в 36-й отдельной мотострелковой бригаде его неоднократно избивали и заставляли передавать деньги командирам. Он утверждает, что за отказ его пытали в течение двух суток, применяя физическое насилие и электрический ток. Также военный заявил, что после ранения его не направили в госпиталь, а под давлением заставили написать объяснение, что травму он получил самостоятельно. Михайлов сообщил, что владеет информацией о коррупционных схемах в подразделении, в частности о присвоении средств, отправке непригодных военных на передовую и случаях так называемых "обнулений".



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-mobilizatsiya-rosiya-viyna-chernyak-hur/33713807.html
