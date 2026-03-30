Фізичне покарання, шантаж і «обнулення»: що відбувається в армії

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Російський військовослужбовець Олександр Михайлов заявив про тортури, побиття та корупцію у своєму підрозділі, а також про загрозу життю з боку командування.
Фізичні покарання і тортури в армії рф
За його словами, у 36-й окремій мотострілецькій бригаді його неодноразово били та змушували передавати гроші командирам. Він стверджує, що за відмову його катували протягом двох діб, застосовуючи фізичне насильство та електричний струм.
Також військовий заявив, що після поранення його не направили до госпіталю, а під тиском змусили написати пояснення, ніби травму він отримав самостійно.
Михайлов повідомив, що володіє інформацією про корупційні схеми у підрозділі, зокрема про привласнення коштів, відправлення непридатних військових на передову та випадки так званих "обнулень".
Він звернувся до відповідних органів із проханням перевести його до іншої частини та забезпечити можливість надати свідчення щодо дій командування.
Водночас військовий заявив, що у разі повернення до підрозділу боїться за своє життя і не виключає крайніх дій.
За відкритими даними, бригаду очолює полковник Курабек Караєв, якому у 2025 році було присвоєно звання Героя Росії.