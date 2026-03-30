Фізичне покарання, шантаж і «обнулення»: що відбувається в армії
Фізичне покарання, шантаж і «обнулення»: що відбувається в армії

Російський військовий заявив про тортури, побиття та корупцію у підрозділі, а також погрози з боку командування

30 березня 2026, 20:27
Ткачова Марія

Російський військовослужбовець Олександр Михайлов заявив про тортури, побиття та корупцію у своєму підрозділі, а також про загрозу життю з боку командування.

Фізичні покарання і тортури в армії рф

За його словами, у 36-й окремій мотострілецькій бригаді його неодноразово били та змушували передавати гроші командирам. Він стверджує, що за відмову його катували протягом двох діб, застосовуючи фізичне насильство та електричний струм.

Також військовий заявив, що після поранення його не направили до госпіталю, а під тиском змусили написати пояснення, ніби травму він отримав самостійно.

Михайлов повідомив, що володіє інформацією про корупційні схеми у підрозділі, зокрема про привласнення коштів, відправлення непридатних військових на передову та випадки так званих "обнулень".

Він звернувся до відповідних органів із проханням перевести його до іншої частини та забезпечити можливість надати свідчення щодо дій командування.

Водночас військовий заявив, що у разі повернення до підрозділу боїться за своє життя і не виключає крайніх дій.

За відкритими даними, бригаду очолює полковник Курабек Караєв, якому у 2025 році було присвоєно звання Героя Росії.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у березні 2026 року російські війська знову наростили темпи наступу на території України. Про це повідомляє Агентство з посиланням на дані аналітичного проєкту DeepState.
За останній тиждень російські підрозділи змогли захопити вдвічі більше території, ніж тижнем раніше. Загалом у березні окупантам вдалося просунутися на 182 квадратні кілометри. Для порівняння, у лютому цей показник становив 126 км², а в січні — 245 км². Найбільш активні бойові дії останнім часом фіксуються в районі Гуляйполя Запорізької області, де російські сили намагаються посилити тиск. Водночас, за оцінками Інституту вивчення війни, нинішні темпи наступу залишаються значно нижчими, ніж улітку та восени 2025 року. Крім того, в останні дні спостерігається певне уповільнення просування.



Джерело: https://t.me/ButusovPlus/28084
