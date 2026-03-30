Физическое наказание, шантаж и «обнуление»: происходящее в армии

Российский военнослужащий Александр Михайлов заявил о пытках, избиениях и коррупции в своем подразделении, а также об угрозе жизни со стороны командования.

Физические наказания и пытки в армии РФ

По его словам, в 36-й отдельной мотострелковой бригаде его неоднократно избивали и заставляли передавать деньги командирам. Он утверждает, что за отказ его пытали в течение двух суток, применяя физическое насилие и электрический ток.

Также военный заявил, что после ранения его не направили в госпиталь, а под давлением заставили написать объяснение, что травму он получил самостоятельно.

Михайлов сообщил, что владеет информацией о коррупционных схемах в подразделении, в частности о присвоении средств, отправке непригодных военных на передовую и случаях так называемых "обнулений".

Он обратился в соответствующие органы с просьбой перевести его в другую часть и обеспечить возможность свидетельствовать о действиях командования.

В то же время, военный заявил, что в случае возвращения в подразделение боится за свою жизнь и не исключает крайних действий.

По открытым данным, бригаду возглавляет полковник Курабек Караев, которому в 2025 году было присвоено звание Героя России.

