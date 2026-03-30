Война с Россией Физическое наказание, шантаж и «обнуление»: происходящее в армии
Физическое наказание, шантаж и «обнуление»: происходящее в армии

Российский военный заявил о пытках, избиениях и коррупции в подразделении, а также угрозах со стороны командования

30 марта 2026, 20:27
Ткачова Марія

Российский военнослужащий Александр Михайлов заявил о пытках, избиениях и коррупции в своем подразделении, а также об угрозе жизни со стороны командования.

Физические наказания и пытки в армии РФ

По его словам, в 36-й отдельной мотострелковой бригаде его неоднократно избивали и заставляли передавать деньги командирам. Он утверждает, что за отказ его пытали в течение двух суток, применяя физическое насилие и электрический ток.

Также военный заявил, что после ранения его не направили в госпиталь, а под давлением заставили написать объяснение, что травму он получил самостоятельно.

Михайлов сообщил, что владеет информацией о коррупционных схемах в подразделении, в частности о присвоении средств, отправке непригодных военных на передовую и случаях так называемых "обнулений".

Он обратился в соответствующие органы с просьбой перевести его в другую часть и обеспечить возможность свидетельствовать о действиях командования.

В то же время, военный заявил, что в случае возвращения в подразделение боится за свою жизнь и не исключает крайних действий.

По открытым данным, бригаду возглавляет полковник Курабек Караев, которому в 2025 году было присвоено звание Героя России.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в марте 2026 года российские войска вновь нарастили темпы наступления на территории Украины. Об этом сообщает Агентство со ссылкой на данные аналитического проекта DeepState.
За последнюю неделю российские подразделения смогли захватить вдвое больше территории, чем неделей раньше. В марте оккупантам удалось продвинуться на 182 квадратных километра. Для сравнения, в феврале этот показатель составлял 126 км, а в январе — 245 км. Наиболее активные боевые действия в последнее время фиксируются в районе Гуляйполя Запорожской области, где российские силы пытаются усилить давление. В то же время, по оценкам Института изучения войны, нынешние темпы наступления остаются значительно ниже летом и осенью 2025 года. Кроме того, в последние дни наблюдается определенное замедление продвижения.



Источник: https://t.me/ButusovPlus/28084
