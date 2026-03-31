Резонансное заявление об интернете в России вызвало скандал среди россиян

В России разгорелся скандал после заявления главы Ростелекома Михаил Осеевский, заявивший, что WhatsApp "уже умер", а Telegram якобы может прекратить работу в ближайшее время.

Россияне в истерике из-за отключения интернета

На этом фоне он подчеркнул, что развитие отечественных сервисов достаточно и ситуация остается под контролем.

Эти слова вызвали резкую реакцию даже среди пророссийских блоггеров. В частности, Анастасия Кашеварова публично раскритиковала такую позицию, заявив, что подобные решения негативно влияют на разные сферы жизни.

Она отметила, что ограничение доступа к популярным платформам уже затрудняет работу малого и среднего бизнеса, волонтерских инициатив и коммуникацию, в том числе и в военной сфере.

Также прозвучала критика относительно принудительного продвижения российских альтернатив, которые, по ее словам, не имеют достаточной конкурентности, а следовательно, не обеспечивают должного развития.

Отдельно она обратила внимание на падение доверия к власти и проблемы с коммуникацией внутри страны, которые, по ее мнению, лишь обостряются из-за подобной политики.

Таким образом, даже среди сторонников российских властей все чаще возникает критика решений, связанных с ограничением интернета и цифровых сервисов.

