Российский Z-блогер Филатов подверг резкой критике командование армии РФ, заявив о системных проблемах в управлении и отсутствии качественных изменений за годы войны.

По его словам, в начале полномасштабных боевых действий в армию заходили молодые, мотивированные военные с хорошей физической подготовкой, но без боевого опыта. При этом руководство, как он отмечает, оказалось не готово к современной войне.

Филатов утверждает, что за несколько лет войны часть выживших военных из низших звеньев смогли занять командные должности на уровне батальонов. В то же время высшее руководство, по его оценке, не претерпело существенных изменений, несмотря на потери личного состава.

Он также заявил, что в армии РФ продвигаются не самые эффективные, а удобные для руководства люди, в то время как опытные военные часто гибнут или выбывают из-за ранений.

В результате, по его словам, система управления не демонстрирует качественное развитие и не отвечает требованиям современной войны.

Это заявление свидетельствует о наличии критики и недовольства внутри российского информационного пространства о состоянии армии РФ.

