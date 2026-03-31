Война с Россией Военные не могут зайти в населенный пункт: нехватка пищи и воды
Военные не могут зайти в населенный пункт: нехватка пищи и воды

Российские войска не могут закрепиться в Гришино Донецкой области и сталкиваются с проблемами обеспечения

31 марта 2026, 21:51
Ткачова Марія

Российские войска не могут продвинуться в населенном пункте Гришино Донецкой области и сталкиваются с проблемами обеспечения.              

Военные не могут зайти в населенный пункт: нехватка пищи и воды

Россияне не могут продвинуться в Гришином Донецкой области

Об этом сообщили в 7-м корпусе ДШВ. По словам украинских военных, противник пытался воспользоваться погодными условиями – туманом и туманом – для скрытого перемещения.

Однако эти попытки были сорваны: враждебные цели уничтожали еще на подходах к позициям.

По предварительным данным, в районе Гришиного был ликвидирован офицер ротного уровня. Это привело к дезорганизации русских подразделений и понижению их боевых возможностей.

В то же время, сами российские военные, по данным украинской стороны, жалуются на трудности с заходом в населенный пункт и дальнейшим продвижением в его пределах.

Кроме того, в подразделениях противника наблюдается дефицит воды и пищи, что дополнительно усложняет их положение на этом участке фронта.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Игорь Гиркин снова выступил с резкой критикой ситуации в армии РФ, заявив о системных проблемах на фронте и в управлении войсками.
По его словам, ограничение доступа к информации, в частности возможное блокирование Telegram, может быть направлено на создание иллюзии стабильности в стране. Он отмечает, что отсутствие независимых источников информации позволит властям скрывать реальное положение дел. В то же время Гиркин подчеркивает, что такие действия могут иметь серьезные последствия, в частности для связи на фронте, которая остается критически важным для военных.



Источник: https://nv.ua/ukr/ukraine/events/boji-za-grishine-rosiyani-mayut-deficit-jizhi-ta-nesut-vtrati-na-pidstupah-do-sela-50596357.html?utm_source=telegram
