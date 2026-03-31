Российские войска не могут продвинуться в населенном пункте Гришино Донецкой области и сталкиваются с проблемами обеспечения.

Об этом сообщили в 7-м корпусе ДШВ. По словам украинских военных, противник пытался воспользоваться погодными условиями – туманом и туманом – для скрытого перемещения.

Однако эти попытки были сорваны: враждебные цели уничтожали еще на подходах к позициям.

По предварительным данным, в районе Гришиного был ликвидирован офицер ротного уровня. Это привело к дезорганизации русских подразделений и понижению их боевых возможностей.

В то же время, сами российские военные, по данным украинской стороны, жалуются на трудности с заходом в населенный пункт и дальнейшим продвижением в его пределах.

Кроме того, в подразделениях противника наблюдается дефицит воды и пищи, что дополнительно усложняет их положение на этом участке фронта.

