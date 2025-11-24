Військові категоричні щодо результату мирних переговорів: що стане головним аргументом для Трампа

У світових та українських медіа обговорюють умови мирної угоди, запропонованої США, та результати переговорів української та американської делегацій у Женеві.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Політолог, військовий експерт, воїн ЗСУ Кирило Сазонов припустив, що найважливіша інформація щодо переговорів уже прозвучала. За його словами, важливо, що остаточно всі крапки розставлять на зустрічі Трампа та Зеленського.

Військовий пояснив, що Трампу потрібна Росія, бо він вірить, що її можна відірвати від Китаю, який, на думку Трампа та його оточення, головна проблема для Америки. За словами Сазонова, це логічно, але, на його думку, цю зв'язку вже не розірвати.

“Тож переговори пройдуть, чекати швидких результатів наївно. Згодом зустріч президентів. Головний аргумент для Трампа — ситуація на фронті. В економіці теж, але карта з лінією дотику залишається найочевиднішим чинником. Ніхто не хоче поразки України, це очевидно. На жаль, далеко не всі хочуть поразки Росії. А варіант “щоб усе раптом закінчилося добре” практично нереальний”, — пояснив військовий.

Сазонов зазначив, що частина роботи дипломатії, а президенту — “фінальний акорд”. Українці, за його словами, у такій ситуації можуть тільки максимально ефективно робити свою роботу — кожен на своєму місці.

“Так, пропаганда це дуже важлива складова цієї війни і не потрібно недооцінювати внесок кожного у просування нашої картинки миру. Деморалізуємо противника. Зміцнюємо своїх, які втрачають опору. Усьому світу показуємо залізобетонну впевненість у перемозі та незламний український дух. У цій стіні оборони важливий кожен камінчик, кожна чайна ложка цементу… Подивіться на міста, захоплені противником. Подивіться на наших полонених, котрі повернулися… Ми не маємо права програти. Не маємо права зігнутися та втратити віру… Скиглення під забороною… На загальний огляд виставляємо лише вираз обличчя, від якого ворогам стає сумно і погано. Інших варіантів немає…”, — підсумував військовий.

