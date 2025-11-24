logo_ukra

BTC/USD

88710

ETH/USD

2958.79

USD/UAH

42.37

EUR/UAH

48.92

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Військові категоричні щодо результату мирних переговорів: що стане головним аргументом для Трампа
commentss НОВИНИ Всі новини

Військові категоричні щодо результату мирних переговорів: що стане головним аргументом для Трампа

Військовий Сазонов про результати переговорів щодо мирного плану

24 листопада 2025, 15:09
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

У світових та українських медіа обговорюють умови мирної угоди, запропонованої США, та результати переговорів української та американської делегацій у Женеві.

Військові категоричні щодо результату мирних переговорів: що стане головним аргументом для Трампа

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Політолог, військовий експерт, воїн ЗСУ Кирило Сазонов припустив, що найважливіша інформація щодо переговорів уже прозвучала. За його словами, важливо, що остаточно всі крапки розставлять на зустрічі Трампа та Зеленського. 

Військовий пояснив, що Трампу потрібна Росія, бо він вірить, що її можна відірвати від Китаю, який, на думку Трампа та його оточення, головна проблема для Америки. За словами Сазонова, це логічно, але, на його думку, цю зв'язку вже не розірвати. 

“Тож переговори пройдуть, чекати швидких результатів наївно. Згодом зустріч президентів. Головний аргумент для Трампа — ситуація на фронті. В економіці теж, але карта з лінією дотику залишається найочевиднішим чинником. Ніхто не хоче поразки України, це очевидно. На жаль, далеко не всі хочуть поразки Росії. А варіант “щоб усе раптом закінчилося добре” практично нереальний”, — пояснив військовий. 

Сазонов зазначив, що частина роботи дипломатії, а президенту — “фінальний акорд”. Українці, за його словами, у такій ситуації можуть тільки максимально ефективно робити свою роботу — кожен на своєму місці.

“Так, пропаганда це дуже важлива складова цієї війни і не потрібно недооцінювати внесок кожного у просування нашої картинки миру. Деморалізуємо противника. Зміцнюємо своїх, які втрачають опору. Усьому світу показуємо залізобетонну впевненість у перемозі та незламний український дух. У цій стіні оборони важливий кожен камінчик, кожна чайна ложка цементу… Подивіться на міста, захоплені противником. Подивіться на наших полонених, котрі повернулися… Ми не маємо права програти. Не маємо права зігнутися та втратити віру… Скиглення під забороною… На загальний огляд виставляємо лише вираз обличчя, від якого ворогам стає сумно і погано. Інших варіантів немає…”, — підсумував військовий. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, який мир, на думку військових, можуть погодити Зеленський, Трамп та Путін.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/Kirilovolodimirovich/23660
Теги:

Новини

Всі новини