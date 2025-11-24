Военные категоричны о результате мирных переговоров: что станет главным аргументом для Трампа

В мировых и украинских медиа обсуждают условия мирного соглашения, предложенного США, и результаты переговоров украинской и американской делегаций в Женеве.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов предположил, что самая важная информация о переговорах уже прозвучала. По его словам, важно, что окончательно все точки будут расставлены на встрече Трампа и Зеленского.

Военный объяснил, что Трампу нужна Россия, потому что он верит, что ее можно оторвать от Китая, который, по мнению Трампа и его окружения, главная проблема для Америки. По словам Сазонова, это логично, но, по его мнению, эту связь уже не разорвать.

"Поэтому переговоры пройдут, ждать быстрых результатов наивно. Впоследствии встреча президентов. Главный аргумент для Трампа — ситуация на фронте. В экономике тоже, но карта с линией соприкосновения остается самым очевидным фактором. Никто не хочет поражения Украины, это очевидно. К сожалению, далеко не все хотят поражения России. А вариант "чтобы вдруг закончилось хорошо" практически нереален", — объяснил военный.

Сазонов отметил, что часть работы дипломатии, а президенту – "финальный аккорд". Украинцы, по его словам, в такой ситуации могут только максимально эффективно делать свою работу – каждый на своем месте.

"Да, пропаганда это очень важная составляющая этой войны и не нужно недооценивать вклад каждого в продвижение нашей картинки мира. Деморализуем противника. Укрепляем своих, которые теряют сопротивление. Всему миру показываем железобетонную уверенность в победе и несокрушимый украинский дух. В этой стене обороны важен каждый камешек, каждая чайная ложка цемента… Посмотрите на города, захваченные противником. Посмотрите на наших вернувшихся пленных… Мы не имеем права проиграть. Не имеем права согнуться и потерять веру… Нытье под запретом… На всеобщее обозрение выставляем лишь выражение лица, от которого врагам становится грустно и плохо. Других вариантов нет…”, — подытожил военный.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какой мир, по мнению военных, могут согласовать Зеленский, Трамп и Путин.




