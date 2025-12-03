logo_ukra

BTC/USD

93627

ETH/USD

3060.18

USD/UAH

42.33

EUR/UAH

49.18

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Військові хочуть партнерства держави та просять вийти на діалог
commentss НОВИНИ Всі новини

Військові хочуть партнерства держави та просять вийти на діалог

Український військовий із позивним «Осман» розповів про проблеми та переваги оптоволоконних дронів на фронті, наголосивши: технологія рятує життя, але потребує якіснішої підтримки від держави

3 грудня 2025, 07:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Український військовий "Осман" пояснив, як робота з оптоволоконними дронами змінює реалії на лінії бойового зіткнення. За його словами, така техніка дозволяє майже повністю забути про обмеження, з якими постійно стикаються оператори звичайних FPV: радіогоризонт, потужні ворожі РЕБи, демаскувальні антени чи потребу в ретрансляторах. Завдяки кабельному зв’язку екіпажі працюють значно безпечніше й ефективніше.

Військові хочуть партнерства держави та просять вийти на діалог

Військові самостійно виробляють дрони

Втім, головна проблема — якість. Більшість комерційних постачальників досі не забезпечують належного рівня збірки, через що військові змушені розгортати власне виробництво котушок та адаптувати стандартні FPV-дрони під оптоволоконні задачі. Саме ці технології сьогодні критично важливі на передовій, наголошує боєць.

"Осман" зазначив, що підрозділ продовжує "рвати ворога" й рятувати піхоту завдяки донатам людей, які підтримують фронт. Проте він сподівається, що держава зверне увагу на потребу в якісній "сировині" для таких систем. За оцінками бійця, це дозволило б утричі здешевити котушки та мінімум у десять разів підвищити їхню якість.

Військовий додає, що підрозділ відкритий до діалогу: якщо влада хоче побачити реальні результати й потужності в обмін на адекватне фінансування — двері відчинені.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у медіасередовищі розгорівся новий скандал після матеріалу Financial Times про американського девелопера Стіва Віткоффа, який несподівано став посередником у перемовинах між Україною та росією. Журналіст FT Крістофер Міллер звернув увагу на разючий контраст у поведінці бізнесмена з двома сторонами – і цей контраст багато про що говорить.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/stanislav_osman/10041
Теги:

Новини

Всі новини