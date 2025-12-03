Військові хочуть партнерства держави та просять вийти на діалог

Український військовий "Осман" пояснив, як робота з оптоволоконними дронами змінює реалії на лінії бойового зіткнення. За його словами, така техніка дозволяє майже повністю забути про обмеження, з якими постійно стикаються оператори звичайних FPV: радіогоризонт, потужні ворожі РЕБи, демаскувальні антени чи потребу в ретрансляторах. Завдяки кабельному зв’язку екіпажі працюють значно безпечніше й ефективніше.

Військові самостійно виробляють дрони

Втім, головна проблема — якість. Більшість комерційних постачальників досі не забезпечують належного рівня збірки, через що військові змушені розгортати власне виробництво котушок та адаптувати стандартні FPV-дрони під оптоволоконні задачі. Саме ці технології сьогодні критично важливі на передовій, наголошує боєць.

"Осман" зазначив, що підрозділ продовжує "рвати ворога" й рятувати піхоту завдяки донатам людей, які підтримують фронт. Проте він сподівається, що держава зверне увагу на потребу в якісній "сировині" для таких систем. За оцінками бійця, це дозволило б утричі здешевити котушки та мінімум у десять разів підвищити їхню якість.

Військовий додає, що підрозділ відкритий до діалогу: якщо влада хоче побачити реальні результати й потужності в обмін на адекватне фінансування — двері відчинені.

