Журналісти підозрюють Віткоффа у клоні: у Маямі один, у Москві геть інший

У медіасередовищі розгорівся новий скандал після матеріалу Financial Times про американського девелопера Стіва Віткоффа, який несподівано став посередником у перемовинах між Україною та росією. Журналіст FT Крістофер Міллер звернув увагу на разючий контраст у поведінці бізнесмена з двома сторонами – і цей контраст багато про що говорить.

Два різні Віткоффа

За словами Міллера, під час зустрічей із представниками України у Майамі Віткофф поводився відсторонено: був небритим, виглядав неохайно, майже не встановлював зорового контакту й тримався максимально серйозно. Атмосфера була стриманою і напруженою.

Однак на фотографіях із кремля все виглядає інакше: поруч із путіним — уже зовсім інший Віткофф. Ввічливо усміхнений, чисто виголений, активний у розмові та уважний до співрозмовника. Міллер додає, що бізнесмен захоплено розповідав путіну про свою "чудову прогулянку" москвою, називаючи місто "великолепним".

Цей очевидний контраст одразу викликав питання до ролі Віткоффа як "нейтрального" посередника та до того, яким насправді є його інтерес у цій історії.

