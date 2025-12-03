logo_ukra

BTC/USD

93627

ETH/USD

3060.18

USD/UAH

42.33

EUR/UAH

49.18

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Скандали Журналісти підозрюють Віткоффа у клоні: у Маямі один, у Москві геть інший
commentss НОВИНИ Всі новини

Журналісти підозрюють Віткоффа у клоні: у Маямі один, у Москві геть інший

Американський девелопер Стів Віткофф опинився в центрі уваги після того, як журналіст FT Крістофер Міллер показав разючий контраст його зовнішності на зустрічах з українською делегацією та з путіним

3 грудня 2025, 06:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У медіасередовищі розгорівся новий скандал після матеріалу Financial Times про американського девелопера Стіва Віткоффа, який несподівано став посередником у перемовинах між Україною та росією. Журналіст FT Крістофер Міллер звернув увагу на разючий контраст у поведінці бізнесмена з двома сторонами – і цей контраст багато про що говорить.

Журналісти підозрюють Віткоффа у клоні: у Маямі один, у Москві геть інший

Два різні Віткоффа

За словами Міллера, під час зустрічей із представниками України у Майамі Віткофф поводився відсторонено: був небритим, виглядав неохайно, майже не встановлював зорового контакту й тримався максимально серйозно. Атмосфера була стриманою і напруженою.

Однак на фотографіях із кремля все виглядає інакше: поруч із путіним — уже зовсім інший Віткофф. Ввічливо усміхнений, чисто виголений, активний у розмові та уважний до співрозмовника. Міллер додає, що бізнесмен захоплено розповідав путіну про свою "чудову прогулянку" москвою, називаючи місто "великолепним".

Цей очевидний контраст одразу викликав питання до ролі Віткоффа як "нейтрального" посередника та до того, яким насправді є його інтерес у цій історії.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Старший лейтенант сил оборони України з позивним "Алекс" описав реальний стан бойової обстановки в Покровсько-Мирноградській агломерації та зауважив, що не вірить у швидку зачистку всього міста. Він підкреслив, що особисто не хоче навіть робити прогнози — ситуація надто складна і динамічна.
За його словами, у війні 2025 року вже давно не існує класичних неперервних ліній оборони або опорних пунктів. Натомість є розрізнені вогневі позиції, які російські підрозділи намагаються обходити, уникаючи прямого контакту.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://x.com/ChristopherJM/status/1995962142055444766
Теги:

Новини

Всі новини