Справжній стан Покровська від військового

Старший лейтенант сил оборони України з позивним "Алекс" описав реальний стан бойової обстановки в Покровсько-Мирноградській агломерації та зауважив, що не вірить у швидку зачистку всього міста. Він підкреслив, що особисто не хоче навіть робити прогнози — ситуація надто складна і динамічна.
Ситуація на Покровсько-Мирноградському напрямку
За його словами, у війні 2025 року вже давно не існує класичних неперервних ліній оборони або опорних пунктів. Натомість є розрізнені вогневі позиції, які російські підрозділи намагаються обходити, уникаючи прямого контакту.
"Алекс" пояснює, що поняття "сірої зони" сьогодні дуже відносне: вона може існувати хіба одну добу. Далі вплив однієї сторони на ділянку слабшає, тоді як вплив іншої — зростає. Через це формальне "сіре поле" швидко перетворюється на територію чиєїсь умовної переваги.
У випадку Покровська так званий "сіряк" триває вже давно, але фактично перестав бути сірим. Передній край радше є умовною лінією, що з’єднує точки, де ворога фіксували востаннє. Щодо розмов про "глибокі кармани" — за словами офіцера, вони навряд чи існують у тому вигляді, про який говорять: або росіяни туди просто не заходили, або українські сенсори їх не виявляли.