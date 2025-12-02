Настоящее состояние Покровска от военного

Старший лейтенант сил обороны Украины с позывным "Алекс" описал реальное состояние боевой обстановки в Покровско-Мирноградской агломерации и заметил, что не верит в скорую зачистку всего города. Он подчеркнул, что лично не хочет даже делать прогнозы, ситуация слишком сложная и динамичная.

Ситуация на Покровско-Мирноградском направлении

По его словам, в войне 2025 уже давно не существует классических непрерывных линий обороны или опорных пунктов. Вместо этого есть разрозненные огневые позиции, которые российские подразделения пытаются обходить, избегая прямого контакта.

"Алекс" объясняет, что понятие "серой зоны" сегодня очень относительно: она может существовать разве что сутки. Далее влияние одной стороны на участок ослабевает, тогда как влияние другой возрастает. Поэтому формальное "серое поле" быстро превращается в территорию чьего-то условного преимущества.

В случае Покровска так называемый "серняк" продолжается уже давно, но фактически перестал быть серым. Передний край скорее условной линией, соединяющей точки, где врага фиксировали в последний раз. Что касается разговоров о "глубоких карманах" — по словам офицера, они вряд ли существуют в том виде, о котором говорят: либо россияне туда просто не заходили, либо украинские сенсоры их не обнаруживали.

