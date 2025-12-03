logo

Журналисты подозревают Виткоффа в клоне: в Майами один, в Москве совсем другой
Журналисты подозревают Виткоффа в клоне: в Майами один, в Москве совсем другой

Американский девелопер Стив Виткофф оказался в центре внимания после того, как журналист FT Кристофер Миллер показал поразительный контраст его внешности на встречах с украинской делегацией и с Путиным

3 декабря 2025, 06:30
Автор:
Ткачова Марія

В медиасреде разгорелся новый скандал после материала Financial Times об американском девелопере Стива Виткоффе, который неожиданно стал посредником в переговорах между Украиной и россией. Журналист FT Кристофер Миллер обратил внимание на поразительный контраст в поведении бизнесмена с двумя сторонами – и этот контраст о многом говорит.

Журналисты подозревают Виткоффа в клоне: в Майами один, в Москве совсем другой

Два разных Виткоффа

По словам Миллера, во время встреч с представителями Украины в Майами Виткофф вел себя отстраненно: был небрит, выглядел неряшливо, почти не устанавливал зрительный контакт и держался максимально серьезно. Атмосфера была сдержанной и напряженной.

Однако на фотографиях из кремля все выглядит иначе: рядом с Путиным уже совсем другой Виткофф. Вежливо улыбающийся, чисто выбритый, активный в разговоре и внимательный к собеседнику. Миллер добавляет, что бизнесмен восторженно рассказывал путину о своей "прекрасной прогулке" по москве, называя город "прекрасным".

Этот очевидный контраст сразу вызвал вопрос к роли Виткоффа как "нейтрального" посредника и к тому, каков его интерес в этой истории.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Старший лейтенант сил обороны Украины с позывным "Алекс" описал реальное состояние боевой обстановки в Покровско-Мирноградской агломерации и заметил, что не верит в скорую зачистку всего города. Он подчеркнул, что лично не хочет даже делать прогнозы, ситуация слишком сложная и динамичная.
По его словам, в войне 2025 уже давно не существует классических непрерывных линий обороны или опорных пунктов. Вместо этого есть разрозненные огневые позиции, которые российские подразделения пытаются обходить, избегая прямого контакта.



Источник: https://x.com/ChristopherJM/status/1995962142055444766
