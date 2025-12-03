logo

Война с Россией Военные хотят партнерства державы и просят выйти на диалог
НОВОСТИ

Военные хотят партнерства державы и просят выйти на диалог

Украинский военный с позывным «Осман» рассказал о проблемах и преимуществах оптоволоконных дронов на фронте, подчеркнув: технология спасает жизнь, но требует более качественной поддержки от государства

3 декабря 2025, 07:00
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Украинский военный Осман объяснил, как работа с оптоволоконными дронами меняет реалии на линии боевого столкновения. По его словам, такая техника позволяет почти полностью забыть об ограничениях, с которыми постоянно сталкиваются операторы обычных FPV: радиогоризонт, мощные вражеские РЭБы, демассивные антенны или потребность в ретрансляторах. Благодаря кабельной связи экипажи работают гораздо безопаснее и эффективнее.

Военные хотят партнерства державы и просят выйти на диалог

Военные самостоятельно изготовляют дроны

Впрочем, главная проблема – качество. Большинство коммерческих поставщиков до сих пор не обеспечивают надлежащего уровня сборки, поэтому военные вынуждены развертывать собственное производство катушек и адаптировать стандартные FPV-дроны под оптоволоконные задачи. Именно эти технологии сегодня критически важны на передовой, отмечает боец.

"Осман" отметил, что подразделение продолжает "рвать врага" и спасать пехоту благодаря донатам людей, поддерживающих фронт. Однако он надеется, что государство обратит внимание на потребность в качественном "сырье" для таких систем. По оценкам бойца, это позволило бы втрое удешевить катушки и минимум в десять раз повысить их качество.

Военный добавляет, что подразделение открыто к диалогу: если власти хотят увидеть реальные результаты и мощности в обмен на адекватное финансирование — дверь открыта.

Источник: https://t.me/stanislav_osman/10041
