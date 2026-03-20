Військові готові воювати без грошової мотивації: вражаюча заява бійця

Військовослужбовець Сил оборони з позивним "Осман" висловився щодо фінансового забезпечення військових та ролі держави у цьому питанні.

Військовий про грошову мотивацію на війні

За його словами, бійці готові виконувати свої обов’язки навіть без грошового забезпечення, якщо держава повністю закриватиме їхні базові потреби та потреби їхніх сімей.

Він наголосив, що постійні думки про фінансові труднощі — утримання родини, витрати на дітей чи кредити — відволікають військових від виконання бойових завдань.

На його думку, держава має створити такі умови, за яких військові зможуть зосередитися виключно на війні, не переймаючись побутовими проблемами.

Також він зазначив, що у цьому контексті керівництву Збройних сил варто звернути увагу на підходи, які застосовуються в системі Міністерства внутрішніх справ, де, за його словами, більше уваги приділяють забезпеченню особового складу.

