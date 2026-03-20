Военные готовы воевать без денежной мотивации: поразительное заявление бойца

Военнослужащий Сил обороны с позывным "Осман" высказался по поводу финансового обеспечения военных и роли государства в этом вопросе.

Военный о денежной мотивации на войне

По его словам, бойцы готовы выполнять свои обязанности даже без денежного довольствия, если государство будет полностью закрывать их базовые потребности и потребности их семей.

Он подчеркнул, что постоянные мнения о финансовых трудностях — содержание семьи, расходы на детей или кредиты отвлекают военных от выполнения боевых задач.

По его мнению, государство должно создать такие условия, при которых военные смогут сосредоточиться исключительно на войне, не беспокоясь о бытовых проблемах.

Также он отметил, что в этом контексте руководству Вооруженных сил следует обратить внимание на подходы, применяемые в системе Министерства внутренних дел, где, по его словам, большее внимание уделяется обеспечению личного состава.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российские войска наращивают силы на Гуляйпольском направлении, опрокидывая подразделения морской пехоты и дополнительную технику.

Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин. По его словам, на это направление уже переброшена 40-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота РФ, которая ранее понесла потери во время штурмовых действий в районах Варваровки и Прилук. Кроме того, по данным разведки, ожидается прибытие 55-й дивизии морской пехоты, сформированной из резервов 5-й армии РФ, действующей на Гуляйпольском и Ореховском направлениях. Также российское командование планирует перебросить до 250 единиц техники для усиления подразделений, понесших значительные потери в предыдущих боях. В то же время оккупанты сместили основную штурмовую активность к югу и юго-западу от Гуляйполя. В Силах обороны отмечают, что заявления российской пропаганды о якобы захвате населенных пунктов Мирное и Волшебное не соответствуют действительности.

