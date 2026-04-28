Військові дії мають бути негайно зупинені: важлива заява України в ООН

Заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко виступив із жорстким попередженням на заході у штаб-квартирі ООН, закликавши до негайного припинення всіх бойових дій поблизу ядерних об'єктів. За його словами, війна Росії проти України, що триває, вже створила безпрецедентні загрози глобальній ядерній безпеці.

Чорнобильська АЕС. Фото: з відкритих джерел

Особливу тривогу, зазначив дипломат, викликають інциденти навколо Чорнобильської АЕС та постійні ризики для Запорізької станції. Він нагадав про нещодавній удар російського безпілотника Чорнобилем, внаслідок якого було пошкоджено новий безпечний конфайнмент – ключовий елемент захисту від радіації.

Міщенко наголосив: будь-який військовий вплив на ядерні об'єкти може обнулити десятиліття міжнародної роботи у сфері безпеки. За його словами, радіаційні загрози не визнають меж, а наслідки можливої аварії стануть проблемою всього світу.

Дипломат також нагадав, що саме трагедія Чорнобиля стала основою для створення глобальних механізмів реагування, включаючи системи раннього сповіщення та тісне співробітництво з МАГАТЕ. Сьогодні, наголосив він, ці інструменти знову проходять перевірку на міцність.

Окремо Міщенко наголосив на ролі міжнародних партнерів у ліквідації наслідків катастроф та підтримці постраждалих регіонів. При цьому він наголосив, що тиск Кремля не зламає Україну: країна продовжує опір завдяки армії, суспільству та міжнародній підтримці.

З початку повномасштабного вторгнення Росія вже 155 разів атакувала енергетичну інфраструктуру, критично важливу для ядерної безпеки, що лише посилює ризики масштабної катастрофи.

