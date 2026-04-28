Военные действия должны быть немедленно остановлены: важное заявление Украины в ООН

Заместитель министра иностранных дел Украины Александр Мищенко выступил с жестким предупреждением на мероприятии в штаб-квартире ООН, призвав к немедленному прекращению всех боевых действий вблизи ядерных объектов. По его словам, продолжающаяся война России против Украины уже создала беспрецедентные угрозы глобальной ядерной безопасности.

Чернобыльская АЭС.

Особую тревогу, отметил дипломат, вызывают инциденты вокруг Чернобыльской АЭС и постоянные риски для Запорожской станции. Он напомнил о недавнем ударе российского беспилотника по Чернобылю, в результате которого был поврежден новый безопасный конфайнмент – ключевой элемент защиты от радиации.

Мищенко подчеркнул: любое военное воздействие на ядерные объекты может обнулить десятилетия международной работы в сфере безопасности. По его словам, радиационные угрозы не признают границ, а последствия возможной аварии станут проблемой всего мира.

Дипломат также напомнил, что именно трагедия Чернобыля стала основой для создания глобальных механизмов реагирования, включая системы раннего оповещения и тесное сотрудничество с МАГАТЭ. Сегодня, подчеркнул он, эти инструменты снова проходят проверку на прочность.

Отдельно Мищенко отметил роль международных партнеров в ликвидации последствий катастроф и поддержке пострадавших регионов. При этом он подчеркнул, что давление Кремля не сломит Украину: страна продолжает сопротивление благодаря армии, обществу и международной поддержке.

С начала полномасштабного вторжения Россия уже 155 раз атаковала энергетическую инфраструктуру, критически важную для ядерной безопасности, что лишь усиливает риски масштабной катастрофы.

