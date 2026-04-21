«Поздно пить боржоми»: в ООН прозвучал жесткий сигнал России

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник выступил с резким заявлением на заседании Совета Безопасности, обвинив Россию в блокировании мирного процесса и призвав международных партнеров к более жестким действиям.

Василий Небензя. Фото: из открытых источников

В первую очередь дипломат обратился к США с требованием усилить санкции против российского энергетического сектора. По его словам, отдельные послабления в торговле нефтью позволяют Москве получать колоссальные доходы – до 10 миллиардов долларов только за один месяц. Эти средства, подчеркнул он, направляются не на социальные нужды, а на продолжение войны.

Мельник отметил, что таких сумм достаточно для производства сотен тысяч ударных дронов типа "шахед", которые Россия активно применяет против Украины. В связи с этим он призвал союзников закрыть все лазейки, позволяющие обходить ограничения, включая деятельность так называемого "теневого флота".

Отдельное обращение прозвучало и к странам Евросоюза – дипломат предложил увеличить объем военной помощи Украине до уровня 1% ВВП, назвав это мощным сигналом Кремлю о бесперспективности дальнейшей агрессии.

Он также подчеркнул, что переговоры фактически зашли в тупик из-за позиции Москвы, и призвал Совет Безопасности ООН перейти от заявлений к конкретным решениям. В частности, речь идет о подготовке новой резолюции с механизмами принуждения к прекращению огня и введению дополнительных санкций.

По словам дипломата, если бы Россия действительно стремилась к миру, она бы не блокировала инициативы о немедленном прекращении боевых действий и обмене пленными.

В завершение Мельник иронично обратился к представителю РФ Василий Небензя, процитировав известную поговорку на русском языке: "Поздно, Вася, пить боржоми", намекнув, что время для маневра для Москвы уже упущено.

