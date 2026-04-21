Головна Новини Суспільство події "Пізно пити боржомі": в ООН пролунав жорсткий сигнал Росії
"Пізно пити боржомі": в ООН пролунав жорсткий сигнал Росії

Мельник закликав душити нафтові доходи РФ та посилити тиск від санкцій до військової допомоги Україні

21 квітня 2026, 09:40
Кравцев Сергей

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник виступив із різкою заявою на засіданні Ради Безпеки, звинувативши Росію у блокуванні мирного процесу та закликавши міжнародних партнерів до більш жорстких дій.

Василь Небензя. Фото: з відкритих джерел

Насамперед дипломат звернувся до США з вимогою посилити санкції проти російського енергетичного сектору. За його словами, окремі послаблення у торгівлі нафтою дозволяють Москві отримувати колосальні доходи – до 10 мільярдів доларів лише за один місяць. Ці кошти, наголосив він, спрямовуються не на соціальні потреби, а на продовження війни.

Мельник зазначив, що таких сум достатньо для виробництва сотень тисяч ударних дронів типу "шахед", які Росія активно застосовує проти України. У зв'язку з цим він закликав союзників закрити всі лазівки, що дають змогу обходити обмеження, включаючи діяльність так званого "тіньового флоту".

Окреме звернення прозвучало і до країн Євросоюзу – дипломат запропонував збільшити обсяг військової допомоги Україні до рівня 1% ВВП, назвавши це потужним сигналом Кремлю про безперспективність подальшої агресії.

Він також підкреслив, що переговори фактично зайшли в глухий кут через позицію Москви, і закликала Раду Безпеки ООН перейти від заяв до конкретних рішень. Зокрема, йдеться про підготовку нової резолюції з механізмами примусу до припинення вогню та запровадження додаткових санкцій.

За словами дипломата, якби Росія справді прагнула миру, вона б не блокувала ініціативи про негайне припинення бойових дій та обмін полоненими.

На завершення Мельник іронічно звернувся до представника РФ Василь Небензя, процитувавши відому приказку російською: "Пізно, Васю, пити боржомі", натякнувши, що час для маневру для Москви вже втрачено.

