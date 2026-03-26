Військові дали невтішний прогноз: про що попередили

Переговорний трек майже припинився, про це заявила російська сторона. Відсутність прогресу визнали в Україні. На думку військових, у такій ситуації війна завершиться, або коли Україна дотисне Росію, або Україна програє.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Політолог, військовий експерт, воїн ЗСУ Кирило Сазонов зазначив переговори у форматі Україна-США-Росія поки що на паузі. Тому що, за його словами, США занадто зайняті операцією в Ірані, а Києву з Москвою особливо говорити нема про що.

“Зрозуміло, що рано чи пізно ми повернемось до переговорного процесу. Думаю, питання місяця чи двох. Чого чекати? Які перспективи? Все просто”, — зазначив військовий.

Сазонов навів свіжу заяву із Кремля. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що територіальне питання – головна тема на переговорах щодо України, і щодо нього досі немає жодного поступу.

“Це є офіційна позиція. Тому швидкого миру не чекайте, ми на тому ж місці, що й рік тому. І поки не дотиснемо Росію до принципових поступок — нічого не зміниться. Або поки що не програємо самі”, — підсумував військовий.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що на пленарному засіданні народна депутатка Безугла розповіла, що минулого тижня була в ряді населених пунктів, які фактично наразі є так званими кілзонами, і вказала на кричущі проблеми. За її словами, фронт уже не є конкретною чіткою лінією — це зона 10-20-30 км з пануванням дронів та такою повітряною боротьбою, і ускладненим пересуванням.

Нардепка пояснила, що у цій зоні й логістичні шляхи, і населені пункти, як невеликі, так і цілі міста по типу Добропілля, Покровського. Це Дніпропетровська область, де у нас начебто заявляється, що йде контрнаступ, однак на жаль там відбувається просування ворога, пояснила вона.