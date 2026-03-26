Военные дали неутешительный прогноз: о чем предупредили

Кречмаровская Наталия
Переговорный трек почти прекратился, об этом заявила российская сторона. Отсутствие прогресса было признано в Украине. По мнению военных, в такой ситуации война завершится или когда Украина дожмет Россию, или Украина проиграет.
Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов отметил переговоры в формате Украина-США-Россия пока на паузе. Потому что, по его словам, США слишком заняты операцией в Иране, а Киеву с Москвой особенно говорить не о чем.
Сазонов привел свежее заявление из Кремля. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что территориальный вопрос – главная тема на переговорах по Украине, и по нему до сих пор нет ни одного продвижения.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что на пленарном заседании народный депутат Безуглая рассказала, что на прошлой неделе была в ряде населенных пунктов, которые фактически сейчас являются так называемыми килзонами, и указала на вопиющие проблемы. По ее словам, фронт уже не является конкретной четкой линией — это зона 10-20-30 км с господством дронов и такой воздушной борьбой и усложненным передвижением.
Нардепка объяснила, что в этой зоне и логистические пути, и населенные пункты, как небольшие, так и целые города типа Доброполье, Покровского. Это Днепропетровская область, где у нас вроде бы заявляется, что идет контрнаступление, однако, к сожалению, там происходит продвижение врага, пояснила она.