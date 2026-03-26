Военные дали неутешительный прогноз: о чем предупредили

Переговорный трек почти прекратился, об этом заявила российская сторона. Отсутствие прогресса было признано в Украине. По мнению военных, в такой ситуации война завершится или когда Украина дожмет Россию, или Украина проиграет.

Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов отметил переговоры в формате Украина-США-Россия пока на паузе. Потому что, по его словам, США слишком заняты операцией в Иране, а Киеву с Москвой особенно говорить не о чем.

"Понятно, что рано или поздно мы вернемся к переговорному процессу. Думаю, вопрос месяца или двух. Чего ждать? Какие перспективы? Все просто", — отметил военный.

Сазонов привел свежее заявление из Кремля. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что территориальный вопрос – главная тема на переговорах по Украине, и по нему до сих пор нет ни одного продвижения.

"Это официальная позиция. Поэтому быстрого мира не ждите, мы на том же месте, что и год назад. И пока не дожмем Россию до принципиальных уступок — ничего не изменится. Или пока не проигрываем сами", — подытожил военный.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что на пленарном заседании народный депутат Безуглая рассказала, что на прошлой неделе была в ряде населенных пунктов, которые фактически сейчас являются так называемыми килзонами, и указала на вопиющие проблемы. По ее словам, фронт уже не является конкретной четкой линией — это зона 10-20-30 км с господством дронов и такой воздушной борьбой и усложненным передвижением.

Нардепка объяснила, что в этой зоне и логистические пути, и населенные пункты, как небольшие, так и целые города типа Доброполье, Покровского. Это Днепропетровская область, где у нас вроде бы заявляется, что идет контрнаступление, однако, к сожалению, там происходит продвижение врага, пояснила она.