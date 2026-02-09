logo_ukra

Військові чітко відповіли, чи зможуть росіяни замінити Starlink на фронті
Військові чітко відповіли, чи зможуть росіяни замінити Starlink на фронті

Росія теоретично може спробувати створити заміну Starlink, але швидкого й повноцінного рішення для фронту в неї наразі немає

9 лютого 2026, 23:19
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Питання можливого відключення або обмеження доступу до Starlink регулярно викликає занепокоєння — як у тилу, так і безпосередньо на фронті. Чи здатна Росія створити власний аналог супутникового зв’язку для війни? Військові дають стриману, але тверезу відповідь.

Військові чітко відповіли, чи зможуть росіяни замінити Starlink на фронті

Чи зможуть росіяни вигадати альтернативу Starlink

Військовий з позивним "Джекічан" у коментарі спеціально для Коментарі зазначає: теоретично така можливість у РФ є.

За його словами, Росія — держава, яка запускає власні супутники на орбіту, тому в перспективі може створити аналог Starlink. Йдеться не про глобальне покриття, а про закриття власної зони інтересів — насамперед території РФ і країн СНД.

"Можливо, це не буде система рівня Starlink із покриттям усього світу, але свою зону інтересу вони потенційно можуть закрити", — пояснює військовий.

Водночас інший боєць, "Хаус", наголошує: на практиці це набагато складніше, ніж здається. Він вказує, що росіяни можуть намагатися шукати альтернативи — але всі вони значно поступаються супутниковому зв’язку.

Серед можливих варіантів він називає:

• використання Wi-Fi-мостів;

• розгортання мереж через вишки та точки доступу;

• мобільний інтернет як тимчасове рішення.

Однак усі ці методи мають критичні мінуси: обмежений радіус дії, вразливість до РЕБ, залежність від інфраструктури та неможливість стабільної роботи в умовах активних бойових дій.

Ключова проблема для Росії — не запуск окремих супутників, а створення масової, дешевої й стійкої супутникової мережі, здатної працювати в умовах війни. Саме в цьому Starlink наразі не має повноцінних конкурентів.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що російська окупаційна адміністрація в анексованому Криму стурбована зростанням проукраїнських настроїв серед підлітків і посилює контроль за молоддю. Про це на умовах анонімності розповів активіст міжнародної кампанії #LiberateCrimea проєкту Крим.Реалії.



