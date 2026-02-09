Військові чітко відповіли, чи зможуть росіяни замінити Starlink на фронті

Питання можливого відключення або обмеження доступу до Starlink регулярно викликає занепокоєння — як у тилу, так і безпосередньо на фронті. Чи здатна Росія створити власний аналог супутникового зв’язку для війни? Військові дають стриману, але тверезу відповідь.

Чи зможуть росіяни вигадати альтернативу Starlink

Військовий з позивним "Джекічан" у коментарі спеціально для Коментарі зазначає: теоретично така можливість у РФ є.

За його словами, Росія — держава, яка запускає власні супутники на орбіту, тому в перспективі може створити аналог Starlink. Йдеться не про глобальне покриття, а про закриття власної зони інтересів — насамперед території РФ і країн СНД.

"Можливо, це не буде система рівня Starlink із покриттям усього світу, але свою зону інтересу вони потенційно можуть закрити", — пояснює військовий.

Водночас інший боєць, "Хаус", наголошує: на практиці це набагато складніше, ніж здається. Він вказує, що росіяни можуть намагатися шукати альтернативи — але всі вони значно поступаються супутниковому зв’язку.

Серед можливих варіантів він називає:

• використання Wi-Fi-мостів;

• розгортання мереж через вишки та точки доступу;

• мобільний інтернет як тимчасове рішення.

Однак усі ці методи мають критичні мінуси: обмежений радіус дії, вразливість до РЕБ, залежність від інфраструктури та неможливість стабільної роботи в умовах активних бойових дій.

Ключова проблема для Росії — не запуск окремих супутників, а створення масової, дешевої й стійкої супутникової мережі, здатної працювати в умовах війни. Саме в цьому Starlink наразі не має повноцінних конкурентів.

