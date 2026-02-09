logo

Военные четко ответили, смогут ли россияне заменить Starlink на фронте
commentss НОВОСТИ Все новости

Военные четко ответили, смогут ли россияне заменить Starlink на фронте

Россия теоретически может попытаться создать замену Starlink, но быстрого и полноценного решения для фронта у нее пока нет

9 февраля 2026, 23:19
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Вопрос возможного отключения или ограничения доступа к Starlink регулярно вызывает беспокойство как в тылу, так и непосредственно на фронте. Способна ли Россия создать свой аналог спутниковой связи для войны? Военные дают сдержанному, но трезвому ответу.

Военные четко ответили, смогут ли россияне заменить Starlink на фронте

Смогут ли россияне придумать альтернативу Starlink

Военный с позывным "Джекичан" в комментарии специально для комментариев отмечает: теоретически такая возможность у РФ есть.

По его словам, Россия — государство, запускающее собственные спутники на орбиту, поэтому в перспективе может создать аналог Starlink. Речь идет не о глобальном покрытии, а о закрытии собственной зоны интересов — прежде всего территории РФ и стран СНГ.

"Возможно, это не будет система уровня Starlink с покрытием всего мира, но свою зону интереса они могут закрыть", — объясняет военный.

В то же время другой боец, Хаус, отмечает: на практике это гораздо сложнее, чем кажется. Он указывает, что россияне могут пытаться искать альтернативы, но все они значительно уступают спутниковой связи.

Среди возможных вариантов он называет:

• использование Wi-Fi-мостов;

• развертывание сетей через вышки и точки доступа;

• мобильный Интернет как временное решение.

Однако эти методы имеют критические минусы: ограниченный радиус действия, уязвимость к РЭБ, зависимость от инфраструктуры и невозможность стабильной работы в условиях активных боевых действий.

Ключевая проблема для России – не запуск отдельных спутников, а создание массовой, дешевой и устойчивой спутниковой сети, способной работать в условиях войны. Именно в этом Starlink пока нет полноценных конкурентов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российская оккупационная администрация в аннексированном Крыму обеспокоена ростом проукраинских настроений среди подростков и усиливает контроль за молодежью. Об этом на условиях анонимности рассказал активист международной кампании #LiberateCrimea проекту Крым.Реалии.



