Военные четко ответили, смогут ли россияне заменить Starlink на фронте

Вопрос возможного отключения или ограничения доступа к Starlink регулярно вызывает беспокойство как в тылу, так и непосредственно на фронте. Способна ли Россия создать свой аналог спутниковой связи для войны? Военные дают сдержанному, но трезвому ответу.

Смогут ли россияне придумать альтернативу Starlink

Военный с позывным "Джекичан" в комментарии специально для комментариев отмечает: теоретически такая возможность у РФ есть.

По его словам, Россия — государство, запускающее собственные спутники на орбиту, поэтому в перспективе может создать аналог Starlink. Речь идет не о глобальном покрытии, а о закрытии собственной зоны интересов — прежде всего территории РФ и стран СНГ.

"Возможно, это не будет система уровня Starlink с покрытием всего мира, но свою зону интереса они могут закрыть", — объясняет военный.

В то же время другой боец, Хаус, отмечает: на практике это гораздо сложнее, чем кажется. Он указывает, что россияне могут пытаться искать альтернативы, но все они значительно уступают спутниковой связи.

Среди возможных вариантов он называет:

• использование Wi-Fi-мостов;

• развертывание сетей через вышки и точки доступа;

• мобильный Интернет как временное решение.

Однако эти методы имеют критические минусы: ограниченный радиус действия, уязвимость к РЭБ, зависимость от инфраструктуры и невозможность стабильной работы в условиях активных боевых действий.

Ключевая проблема для России – не запуск отдельных спутников, а создание массовой, дешевой и устойчивой спутниковой сети, способной работать в условиях войны. Именно в этом Starlink пока нет полноценных конкурентов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российская оккупационная администрация в аннексированном Крыму обеспокоена ростом проукраинских настроений среди подростков и усиливает контроль за молодежью. Об этом на условиях анонимности рассказал активист международной кампании #LiberateCrimea проекту Крым.Реалии.