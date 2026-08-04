Військові б’ють на сполох: ситуація доходить до абсурду

В Україні вже тривалий час гостро стоїть питання щодо якості проходження військово-лікарської комісії військовозобов’язаними. У Раді розповіли, що відбувається насправді.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка Анна Скороход розповіла, що отримує масові звернення від представників медичних підрозділів із військових частин. Ставлять одне кричуще питання — для чого у їхні підрозділи присилають людей, які за станом здоров'я фізично не можуть нести військову службу.

За її словами, ситуація доходить до абсурду. Замість того, щоб рятувати поранених бійців, бойові медики змушені займатися новоприбулими, які з першого дня потребують повторного проходження ВЛК, переведення в тилові підрозділи або взагалі повного списання, пояснила народна депутатка.

“Я підтримую обурення військових лікарів і ставлю те саме запитання: для чого держава витрачає колосальні гроші та час на мобілізацію і забезпечення людей, які через свої діагнози ніколи не стануть повноцінними бійцями? Через конвеєрну роботу ВЛК, медичні підрозділи змушені виконувати роль няньок для тих, хто потребує лікування не внаслідок бойових дій, а через проігноровані комісією хвороби”, — зазначила народна депутатка.

За її словами, окремо стоїть катастрофічна проблема з психіатрією. Політик розповіла, що в армії опиняється велика кількість людей із реальними психіатричними діагнозами, просто через те, що система ВЛК до сьогоднішнього дня не має доступу до відповідних медичних реєстрів.

Нардепка також поцікавилась у своїх читачів реальним кейсом успішного оскарження висновку ВЛК в обласній комісії чи ЦВЛК.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чи буде знижено мобілізаційний вік у 2026 році.



