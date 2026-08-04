Военные бьют тревогу: ситуация доходит до абсурда

В Украине уже долгое время остро стоит вопрос о качестве прохождения военно-врачебной комиссии военнообязанными. В Раде рассказали, что происходит на самом деле.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Анна Скороход рассказала, что получает массовые обращения от представителей медицинских подразделений из воинских частей. Задают один вопиющий вопрос – для чего в их подразделения присылают людей, которые по состоянию здоровья физически не могут нести военную службу.

По ее словам, ситуация доходит до абсурда. Вместо того чтобы спасать раненых бойцов, боевые медики вынуждены заниматься новоприбывшими, которые с первого дня нуждаются в повторном прохождении ВЛК, переводе в тыловые подразделения или вообще полного списания, пояснила народная депутат.

"Я поддерживаю возмущение военных врачей и задаю тот же вопрос: для чего государство тратит колоссальные деньги и время на мобилизацию и обеспечение людей, которые из-за своих диагнозов никогда не станут полноценными бойцами? Из-за конвейерной работы ВЛК, медицинские подразделения вынуждены выполнять роль нянек для тех, кто нуждается в лечении не в результате боевых действий, а из-за проигнорированных комиссией болезней”, — отметила народная депутат.

По ее словам, отдельно стоит катастрофическая проблема с психиатрией. Политик рассказала, что в армии оказывается большое количество людей с реальными психиатрическими диагнозами, просто потому, что система ВЛК до сегодняшнего дня не имеет доступа к соответствующим медицинским реестрам.

Нардепка также поинтересовалась у своих читателей реальным кейсом успешного обжалования заключения ВВК в областной комиссии или ЦВВК.

Напомним: портал "Комментарии" писал, будет ли снижен мобилизационный возраст в 2026 году.



