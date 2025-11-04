Ще одне місто у Донецькій області під загрозою знищення та окупації. Окупанти активно обстрілюють та руйнують місто Святогірськ на Донеччині. Про це повідомив військовослужбовець Сил оборони України Станіслав Бунятов з позивним "Осман".

Військові б’ють на сполох: ще одне місто на Донеччині під загрозою

"Святогірськ розбирають ворожі ФПВ, вбивають місцеве населення. Оптоволокно покриває ще більше логістичних шляхів. Ситуація *чко", – пише військовий.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Покровську та Мирнограді на донеччині дуже складна ситуація. Силами “Спецпідрозділу Тимура” ГУР МО України продовжується операція в одному з важливих з точки зору фронтової логістики районів міста Покровськ Донецької області. Точаться запеклі бої з російськими окупантами. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони України.

Після успішної десантної операції до спецпризначенців ГУР, які зайняли визначені рубежі, пробили наземний коридор та приєднались додаткові сили спецпідрозділу.

"Триває бойова робота, спрямована на ліквідацію спроб ворога розширити вогневий вплив на логістику в зоні відповідальності ГУР. Бойові завдання у секторі виконують також інші спецпідрозділи ГУР МО України. З метою безпеки особового складу залучених підрозділів деталі операцій наразі не розкриваються. Триває злагоджена робота разом з усіма складовими Сил безпеки та оборони України", – наголошують розвідники.

Також ГУР опублікувало унікальні кадри операції, коли розвідники "Спецпідрозділу Тимура" саме пробивали наземний "коридор" у Покровську.

Також портал "Коментарі" писав, що нардепка Безугла звинуватила президента у тому, що відбувається в Покровську.