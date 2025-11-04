logo_ukra

BTC/USD

103734

ETH/USD

3487.1

USD/UAH

42.04

EUR/UAH

48.43

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією ГУР висадило десант у Покровську: як пробивали коридор (ВІДЕО)
commentss НОВИНИ Всі новини

ГУР висадило десант у Покровську: як пробивали коридор (ВІДЕО)

Розвідники висадили десант у Покровську, щоб пробити «коридор» для заходу нових сил

4 листопада 2025, 10:20
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Силами “Спецпідрозділу Тимура” ГУР МО України продовжується операція в одному з важливих з точки зору фронтової логістики районів міста Покровськ Донецької області. Точаться запеклі бої з російськими окупантами. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони України.

ГУР висадило десант у Покровську: як пробивали коридор (ВІДЕО)

ГУР висадив десант у Покровську: як пробивали коридор (ВІДЕО)

Після успішної десантної операції до спецпризначенців ГУР, які зайняли визначені рубежі, пробили наземний коридор та приєднались додаткові сили спецпідрозділу.

ГУР висадило десант у Покровську: як пробивали коридор (ВІДЕО) - фото 2
ГУР висадило десант у Покровську: як пробивали коридор (ВІДЕО) - фото 2

"Триває бойова робота, спрямована на ліквідацію спроб ворога розширити вогневий вплив на логістику в зоні відповідальності ГУР.

Бойові завдання у секторі виконують також інші спецпідрозділи ГУР МО України. З метою безпеки особового складу залучених підрозділів деталі операцій наразі не розкриваються.

Триває злагоджена робота разом з усіма складовими Сил безпеки та оборони України", – наголошують розвідники.

Також ГУР опублікувало унікальні кадри операції, коли розвідники "Спецпідрозділу Тимура" саме пробивали наземний "коридор" у Покровську.


Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що окупанти використовують м'ясокомбінат у тиловому районі для зберігання трупів російських військових із Покровського напрямку. Про це повідомляють у партизанському русі "АТЕШ".

Агенти "АТЕШ" з числа військовослужбовців ЗС РФ повідомляють, що російська влада використовує Мангуський м'ясокомбінат для тимчасового зберігання трупів своїх солдатів. Причиною став небувалий наплив загиблих із Покровська та Мирнограда: система моргів та тилової логістики ворога повністю паралізована, наголошують партизани.

"Цей факт підтверджує величезні втрати ворога, що приховуються, і його повну нездатність впоратися з ситуацією. Режим нехтує тілами своїх солдатів, використовуючи їх як витратний матеріал", – наголошують в "АТЕШ".



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини