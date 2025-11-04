ГУР висадило десант у Покровську: як пробивали коридор (ВІДЕО)

Силами “Спецпідрозділу Тимура” ГУР МО України продовжується операція в одному з важливих з точки зору фронтової логістики районів міста Покровськ Донецької області. Точаться запеклі бої з російськими окупантами. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони України.

ГУР висадив десант у Покровську: як пробивали коридор (ВІДЕО)

Після успішної десантної операції до спецпризначенців ГУР, які зайняли визначені рубежі, пробили наземний коридор та приєднались додаткові сили спецпідрозділу.

"Триває бойова робота, спрямована на ліквідацію спроб ворога розширити вогневий вплив на логістику в зоні відповідальності ГУР.

Бойові завдання у секторі виконують також інші спецпідрозділи ГУР МО України. З метою безпеки особового складу залучених підрозділів деталі операцій наразі не розкриваються.

Триває злагоджена робота разом з усіма складовими Сил безпеки та оборони України", – наголошують розвідники.

Також ГУР опублікувало унікальні кадри операції, коли розвідники "Спецпідрозділу Тимура" саме пробивали наземний "коридор" у Покровську.





Нагадаємо, портал "Коментарі" писав , що окупанти використовують м'ясокомбінат у тиловому районі для зберігання трупів російських військових із Покровського напрямку. Про це повідомляють у партизанському русі "АТЕШ".

Агенти "АТЕШ" з числа військовослужбовців ЗС РФ повідомляють, що російська влада використовує Мангуський м'ясокомбінат для тимчасового зберігання трупів своїх солдатів. Причиною став небувалий наплив загиблих із Покровська та Мирнограда: система моргів та тилової логістики ворога повністю паралізована, наголошують партизани.

"Цей факт підтверджує величезні втрати ворога, що приховуються, і його повну нездатність впоратися з ситуацією. Режим нехтує тілами своїх солдатів, використовуючи їх як витратний матеріал", – наголошують в "АТЕШ".