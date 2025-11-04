logo

BTC/USD

103734

ETH/USD

3487.1

USD/UAH

42.04

EUR/UAH

48.43

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией ГУР высадил десант в Покровске: как пробивали коридор (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

ГУР высадил десант в Покровске: как пробивали коридор (ВИДЕО)

Разведчики высадили десант в Покровске, чтобы пробить «коридор» для захода новых сил

4 ноября 2025, 10:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Силами "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины продолжается операция в одном из важных с точки зрения фронтовой логистики районов города Покровска Донецкой области. Идут ожесточенные бои с русскими оккупантами. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны Украины.

ГУР высадил десант в Покровске: как пробивали коридор (ВИДЕО)

ГУР высадил десант в Покровске: как пробивали коридор (ВИДЕО)

После успешной десантной операции к спецназовцам ГУР, занявшим определенные рубежи, пробили наземный коридор и присоединились дополнительные силы спецподразделения.

ГУР высадил десант в Покровске: как пробивали коридор (ВИДЕО) - фото 2
ГУР высадил десант в Покровске: как пробивали коридор (ВИДЕО) - фото 2

"Продолжается боевая работа, направленная на ликвидацию попыток врага расширить огневое влияние на логистику в зоне ответственности ГУР.

Боевые задачи в секторе выполняют другие спецподразделения ГУР МО Украины. В целях безопасности личного состава привлеченных подразделений детали операций пока не раскрываются.

Продолжается слаженная работа вместе со всеми составляющими Сил безопасности и обороны Украины", – отмечают разведчики.

Также ГУР опубликовало уникальные кадры операции, когда разведчики "Спецподразделения Тимура" как раз пробивали наземный "коридор" в Покровске.


Напомним, портал "Комментарии" писал , что оккупанты используют мясокомбинат в тыловом районе для хранения трупов российских военных с Покровского направления. Об этом сообщают в партизанском движении "АТЕШ".

Агенты "АТЕШ" из числа военнослужащих ВС РФ сообщают, что российские власти используют Мангушский мясокомбинат для временного хранения трупов своих солдат. Причиной стал небывалый наплыв погибших из Покровска и Мирнограда: система моргов и тыловой логистики врага полностью парализована, отмечают партизаны.

"Этот факт подтверждает скрывающиеся огромные потери врага и его полную неспособность справиться с ситуацией. Режим пренебрегает телами своих солдат, используя их как расходный материал", — подчеркивают в "АТЕШ".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости