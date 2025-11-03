Окупанти використовують м'ясокомбінат у тиловому районі для зберігання трупів російських військових із Покровського напрямку. Про це повідомляють у партизанському русі "АТЕШ".

Росіяни тримають тіла своїх військових у неочікуваному місці

Агенти "АТЕШ" з числа військовослужбовців ЗС РФ повідомляють, що російська влада використовує Мангуський м'ясокомбінат для тимчасового зберігання трупів своїх солдатів.

Причиною став небувалий наплив загиблих із Покровська та Мирнограда: система моргів та тилової логістики ворога повністю паралізована, наголошують партизани.

"Цей факт підтверджує величезні втрати ворога, що приховуються, і його повну нездатність впоратися з ситуацією. Режим нехтує тілами своїх солдатів, використовуючи їх як витратний матеріал", – наголошують в "АТЕШ".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що військовослужбовці угруповання військ "Центр" ЗС РФ евакуювали місцевих жителів Покровська Донецької області із зони активних бойових дій до тилових районів. Про це повідомляє Міноборони РФ. Куди саме вивозять "ждунів" – до Росії чи на окуповані раніше території – не повідомляється.

"Бійці контролюють маршрут руху, супроводжують мешканців оточеного міста та допомагають їм залишити небезпечну зону. Валерій Жуков, житель міста Красноармійська (Покровськ – ред.), поділився, що був поранений і більше року чекав на прихід російської армії.

Валерій розповів, що раніше, коли в місті було багато українських військових, сюди приїжджали іноземні журналісти, а зараз усі військовослужбовці ЗСУ ховаються по підвалах, виганяють мирних жителів із будинків та займають їх укриття", – пишуть у ворожому відомстві.

"Звичайно, там усі сидять. Чекають усі. Жінки хотіли піти, та побоялися. Їм уже по 70 років, 70, 68. Мені 67. Там 70, 72, 74. Там усі старі. Вони всі чекають. Куди ж вони підуть там уже", – цитують Валерія Жукова у МО РФ.