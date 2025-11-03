Оккупанты используют мясокомбинат в тыловом районе для хранения трупов российских военных из Покровского направления. Об этом сообщают в партизанском движении "АТЕШ".

Россияне держат тела своих военных в неожиданном месте

Агенты "АТЕШ" из числа военнослужащих ВС РФ сообщают, что российские власти используют Мангушский мясокомбинат для временного хранения трупов своих солдат.

Причиной стал небывалый наплыв погибших из Покровска и Мирнограда: система моргов и тыловой логистики врага полностью парализована, отмечают партизаны.

"Этот факт подтверждает огромные потери врага, которые скрываются, и его полную неспособность справиться с ситуацией. Режим пренебрегает телами своих солдат, используя их как расходный материал", – отмечают в "АТЕШе".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что военнослужащие группировки войск "Центр" ВС РФ эвакуировали местных жителей Покровска Донецкой области из зоны активных боевых действий в тыловые районы. Об этом сообщает Минобороны РФ. Куда именно вывозят "ждунов" — в Россию или на оккупированные ранее территории — не сообщается.

"Бойцы контролируют маршрут движения, сопровождают жителей окруженного города и помогают им покинуть опасную зону. Валерий Жуков, житель города Красноармейска (Покровск – ред.), поделился, что был ранен и больше года ждал прихода российской армии.

Валерий рассказал, что раньше, когда в городе было много украинских военных, сюда приезжали иностранные журналисты, а сейчас все военнослужащие ВСУ прячутся по подвалам, выгоняют мирных жителей из домов и занимают их укрытие", – пишут во вражеском ведомстве.

"Конечно, там все сидят. Ждут все. Женщины хотели уйти, и побоялись. Им уже по 70 лет, 70, 68. Мне 67. Там 70, 72, 74. Там все старые. Они все ждут. Куда же они пойдут там уже", — цитируют Валерия в МО РФ.