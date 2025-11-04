Еще один город в Донецкой области под угрозой уничтожения и оккупации. Оккупанты активно обстреливают и разрушают город Святогорск Донецкой области. Об этом сообщил военнослужащий Сил обороны Украины Станислав Бунятов с позывным "Осман".

Военные бьют тревогу: еще один город на Донетчине под угрозой

"Святогорск разбирают вражеские ФПВ, убивают местное население. Оптоволокно покрывает еще больше логистических путей. Ситуация *чко", – пишет военный.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Покровске и Мирнограде в Донецкой области очень сложная ситуация. Силами "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины продолжается операция в одном из важных с точки зрения фронтовой логистики районов города Покровска Донецкой области. Идут ожесточенные бои с русскими оккупантами. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны Украины.

После успешной десантной операции к спецназовцам ГУР, занявшим определенные рубежи, пробили наземный коридор и присоединились дополнительные силы спецподразделения.

"Продолжается боевая работа, направленная на ликвидацию попыток врага расширить огненное влияние на логистику в зоне ответственности ГУР. Боевые задачи в секторе выполняют также другие спецподразделения ГУР МО Украины. В целях безопасности личного состава привлеченных подразделений детали операций пока не раскрываются. Продолжается слаженная работа" отмечают разведчики.

Также ГУР опубликовало уникальные кадры операции, когда разведчики "Спецподразделения Тимура" как раз пробивали наземный "коридор" в Покровске.

Также портал "Комментарии" писал, что нардепка Безуглая обвинила президента в происходящем в Покровске.