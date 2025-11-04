logo

BTC/USD

103734

ETH/USD

3487.1

USD/UAH

42.04

EUR/UAH

48.43

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Военные бьют тревогу: еще один город на Донетчине под угрозой
commentss НОВОСТИ Все новости

Военные бьют тревогу: еще один город на Донетчине под угрозой

Враг активно начал бить по Святогорску, отмечает военный

4 ноября 2025, 11:12
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Еще один город в Донецкой области под угрозой уничтожения и оккупации. Оккупанты активно обстреливают и разрушают город Святогорск Донецкой области. Об этом сообщил военнослужащий Сил обороны Украины Станислав Бунятов с позывным "Осман".

Военные бьют тревогу: еще один город на Донетчине под угрозой

Военные бьют тревогу: еще один город на Донетчине под угрозой

"Святогорск разбирают вражеские ФПВ, убивают местное население. Оптоволокно покрывает еще больше логистических путей. Ситуация *чко", – пишет военный.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Покровске и Мирнограде в Донецкой области очень сложная ситуация. Силами "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины продолжается операция в одном из важных с точки зрения фронтовой логистики районов города Покровска Донецкой области. Идут ожесточенные бои с русскими оккупантами. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны Украины.

После успешной десантной операции к спецназовцам ГУР, занявшим определенные рубежи, пробили наземный коридор и присоединились дополнительные силы спецподразделения.

"Продолжается боевая работа, направленная на ликвидацию попыток врага расширить огненное влияние на логистику в зоне ответственности ГУР. Боевые задачи в секторе выполняют также другие спецподразделения ГУР МО Украины. В целях безопасности личного состава привлеченных подразделений детали операций пока не раскрываются. Продолжается слаженная работа" отмечают разведчики.

Также ГУР опубликовало уникальные кадры операции, когда разведчики "Спецподразделения Тимура" как раз пробивали наземный "коридор" в Покровске.

Также портал "Комментарии" писал, что нардепка Безуглая обвинила президента в происходящем в Покровске.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости