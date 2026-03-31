Військова Тетяна Чорновол дала прогноз щодо термінів війни
commentss НОВИНИ Всі новини

Військова Тетяна Чорновол дала прогноз щодо термінів війни

Менше оптимізму: Тетяна Чорновол припускає затяжний характер війни на роки

31 березня 2026, 22:08
Недилько Ксения

Прогнози щодо завершення бойових дій в Україні стають дедалі складнішими. Військовослужбовиця та екснардепка Тетяна Чорновол у розмові з журналісткою Новини.LIVE Галиною Остаповець поділилася власним баченням подальшого розвитку подій, зазначивши, що швидкого розв’язання ситуації очікувати не варто.

Татьяна Черновол. Фото з відкритих джерел

За словами військової, її попередні оцінки, які вона робила ще на початку повномасштабного вторгнення, наразі видаються занадто оптимістичними.

"Думаю, війна може затягнутися ще дуже надовго", — зазначила Чорновол.

Вона пригадала, що ще у 2022 році припускала тривалість протистояння щонайменше протягом п’яти років. Проте сьогодні реальність змушує переглядати ці терміни в бік збільшення.

Водночас Тетяна припускає, що характер бойових дій може трансформуватися. За її словами, висока інтенсивність, яку ми спостерігаємо зараз, з часом може знизитися, і конфлікт перейде у фазу, що нагадуватиме часи АТО. Проте про повне припинення вогню найближчим часом мова не йде.

"Чорновол припускає, що інтенсивність війни може зменшитися, за прикладом АТО. Однак повної зупинки бойових дій військова не очікує", — йдеться у повідомленні.

Такий сценарій передбачає тривале протистояння, де лінія фронту залишатиметься активною, хоча й без масштабних наступальних операцій з обох сторін.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що ситуація на Покровському та Добропільському напрямках залишається напруженою. Як повідомляє боєць Сил оборони України Станіслав Бунятов із позивним "Осман", російські війська змінили вектор атак після того, як наштовхнулися на міцні оборонні рубежі.



