Военная Татьяна Черновол дала прогноз по срокам войны

Прогнозы по завершению боевых действий в Украине становятся все сложнее. Военнослужащая и экс-нардепка Татьяна Черновол в разговоре с журналисткой Новости.LIVE Галиной Остаповец поделилась собственным видением дальнейшего развития событий, отметив, что скорейшего разрешения ситуации ожидать не стоит.

По словам военной, ее предварительные оценки, которые она делала еще в начале полномасштабного вторжения, пока кажутся слишком оптимистичными.

"Думаю, война может затянуться еще очень надолго", — отметила Черновол.

Она вспомнила, что еще в 2022 году предполагала продолжительность противостояния, по меньшей мере, в течение пяти лет. Однако сегодня реальность заставляет пересматривать эти сроки в сторону увеличения.

В то же время, Татьяна предполагает, что характер боевых действий может трансформироваться. По ее словам, высокая интенсивность, которую мы наблюдаем сейчас, со временем может снизиться, и конфликт перейдет в фазу, напоминающую времена АТО. Однако о полном прекращении огня в ближайшее время речь не идет.

Такой сценарий предполагает длительное противостояние, где линия фронта будет оставаться активной, хотя и без масштабных наступательных операций с обеих сторон.

