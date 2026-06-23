Військова машина буксує, але не руйнується: на Заході оцінили запас міцності економіки Росії

Російська економіка дедалі чіткіше демонструє ознаки уповільнення, проте говорити про її швидкий обвал поки що передчасно. Такого висновку дійшли аналітики The Economist, проаналізувавши поточний стан фінансової та промислової системи РФ на четвертому році повномасштабної війни проти України.

Економіка Росії. Фото: із відкритих джерел

В останні місяці багато західних експертів почали говорити про наростаюче виснаження російської економіки. Навіть офіційна статистика вказує на скорочення валового внутрішнього продукту у першому кварталі 2026 року. Проте, як зазначає видання, економіка Росії продовжує адаптуватися до санкцій та військових витрат значно успішніше, ніж очікувалося раніше.

Після початку війни Москва зуміла переорієнтувати значну частину торгівлі на азіатські ринки, насамперед Китай та Індію. Додатковим джерелом сталості стали накопичені державні резерви, які активно використовуються для фінансування армії, соціальних програм та інфраструктурних проектів.

Експерти звертають увагу, що головним викликом для Кремля стають не так санкції, як структурні проблеми всередині країни. Військові витрати досягли безпрецедентного рівня та, за різними оцінками, становлять до восьми відсотків ВВП. Такі витрати створюють навантаження на бюджет та посилюють дефіцит робочої сили у цивільних секторах економіки.

Серйозний тиск чинять і українські удари по нафтогазовій інфраструктурі. Вони ускладнюють експорт енергоносіїв та знижують ефективність переробних потужностей. Додатковим негативним фактором залишається нестабільність світових цін на нафту, від яких російський бюджет, як і раніше, суттєво залежить.

Попри це безробіття в країні зберігається на рекордно низькому рівні, а експорт товарів залишається відносно стабільним. За оцінками аналітиків, російська економіка цього року здатна продемонструвати зростання близько одного відсотка.

The Economist робить висновок, що нинішні труднощі створюють серйозний тиск на військову економіку Росії, проте для її системного підриву знадобляться значно потужніші чинники – нові санкційні заходи, подальше падіння нафтових доходів або ще більший вплив на енергетичну інфраструктуру країни.

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