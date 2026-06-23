Топливный кризис в России выходит из-под контроля: на какой шаг теперь может решиться Путин

Российские власти ищут экстренные способы стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке топлива, где нарастают признаки серьезного кризиса. Несмотря на статус одного из крупнейших мировых производителей нефти, Россия столкнулась с дефицитом бензина и дизельного топлива, который уже привел к росту цен, ограничениям продаж и очередям на автозаправочных станциях в ряде регионов.

Топливный кризис в РФ. Фото: из открытых источников

Как сообщает Reuters, одним из вариантов выхода из ситуации может стать импорт нефтепродуктов из-за рубежа. Этот вопрос обсуждался на специальном совещании под руководством вице-премьера Александра Новака, посвященном обеспечению российского рынка топливом.

По информации источников в отрасли, власти рассматривают также возможность субсидирования импортного топлива. Предполагается, что такая мера позволит сдержать дальнейший рост цен и избежать еще большего дефицита на внутреннем рынке.

Причиной проблем стали серьезные перебои в работе нефтеперерабатывающей отрасли. После многочисленных атак на российские НПЗ производство бензина заметно сократилось. По данным отраслевых источников, только за последнюю неделю выпуск бензина снизился примерно на четверть по сравнению со средними показателями июня прошлого года.

Сейчас объемы производства оцениваются примерно в 90 тысяч тонн топлива в сутки. Одновременно сокращаются и экспортные возможности России. Согласно данным аналитиков и участников рынка, морские поставки нефтепродуктов в первой половине июня уменьшились на 15 процентов по сравнению с предыдущим месяцем.

Ранее Москва уже была вынуждена вводить ограничения на экспорт бензина и авиационного топлива, чтобы сохранить достаточные объемы для внутреннего потребления. Однако ситуация продолжает ухудшаться. На этом фоне обсуждение импорта топлива выглядит беспрецедентным шагом для страны, которая традиционно считалась одним из ключевых игроков мирового нефтяного рынка.

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