Паливна криза в Росії виходить з-під контролю: на який крок тепер може зважитися Путін

Російська влада шукає екстрених способів стабілізувати ситуацію на внутрішньому ринку палива, де наростають ознаки серйозної кризи. Незважаючи на статус одного з найбільших світових виробників нафти, Росія зіткнулася з дефіцитом бензину та дизельного палива, який уже призвів до зростання цін, обмежень продажів та черг на автозаправних станціях у низці регіонів.

Паливна криза у РФ. Фото: із відкритих джерел

Як повідомляє Reuters, одним із варіантів виходу із ситуації може стати імпорт нафтопродуктів з-за кордону. Це питання обговорювалося на спеціальній нараді під керівництвом віце-прем'єра Олександра Новака, присвяченій забезпеченню російського ринку паливом.

За інформацією джерел у галузі, влада розглядає також можливість субсидування імпортного палива. Передбачається, що такий захід дозволить стримати подальше зростання цін та уникнути ще більшого дефіциту на внутрішньому ринку.

Причиною проблем стали серйозні перебої у роботі нафтопереробної галузі. Після численних атак на російські НПЗ виробництво бензину помітно скоротилося. За даними галузевих джерел, лише за останній тиждень випуск бензину знизився приблизно на чверть порівняно із середніми показниками червня минулого року.

Наразі обсяги виробництва оцінюються приблизно у 90 тисяч тонн палива на добу. Одночасно скорочуються та експортні можливості Росії. За даними аналітиків та учасників ринку, морські постачання нафтопродуктів у першій половині червня зменшилися на 15 відсотків порівняно з попереднім місяцем.

Раніше Москва вже була змушена вводити обмеження на експорт бензину та авіаційного палива, щоб зберегти достатні обсяги внутрішнього споживання. Проте ситуація продовжує погіршуватись. На цьому тлі обговорення імпорту палива виглядає безпрецедентним кроком для країни, яка традиційно вважалася одним із ключових гравців світового нафтового ринку.

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