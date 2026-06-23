Военная машина буксует, но не рушится: на Западе оценили запас прочности экономики России

Российская экономика все отчетливее демонстрирует признаки замедления, однако говорить о ее скором обрушении пока преждевременно. К такому выводу пришли аналитики The Economist, проанализировав текущее состояние финансовой и промышленной системы РФ на четвертом году полномасштабной войны против Украины.

Экономика России. Фото: из открытых источников

В последние месяцы многие западные эксперты начали говорить о нарастающем истощении российской экономики. Даже официальная статистика указывает на сокращение валового внутреннего продукта в первом квартале 2026 года. Тем не менее, как отмечает издание, экономика России продолжает адаптироваться к санкциям и военным расходам значительно успешнее, чем ожидалось ранее.

После начала войны Москва сумела переориентировать значительную часть торговли на азиатские рынки, прежде всего Китай и Индию. Дополнительным источником устойчивости стали накопленные государственные резервы, которые активно используются для финансирования армии, социальных программ и инфраструктурных проектов.

Эксперты обращают внимание, что главным вызовом для Кремля становятся не столько санкции, сколько структурные проблемы внутри страны. Военные расходы достигли беспрецедентного уровня и, по различным оценкам, составляют до восьми процентов ВВП. Такие затраты создают нагрузку на бюджет и усиливают дефицит рабочей силы в гражданских секторах экономики.

Серьезное давление оказывают и украинские удары по нефтегазовой инфраструктуре. Они осложняют экспорт энергоносителей и снижают эффективность перерабатывающих мощностей. Дополнительным негативным фактором остается нестабильность мировых цен на нефть, от которых российский бюджет по-прежнему существенно зависит.

Несмотря на это, безработица в стране сохраняется на рекордно низком уровне, а экспорт товаров остается относительно стабильным. По оценкам аналитиков, российская экономика в нынешнем году способна продемонстрировать рост около одного процента.

The Economist делает вывод, что нынешние трудности создают серьезное давление на военную экономику России, однако для ее системного подрыва потребуются значительно более мощные факторы – новые санкционные меры, дальнейшее падение нефтяных доходов или еще более масштабное воздействие на энергетическую инфраструктуру страны.

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