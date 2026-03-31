Військова кореспондентка розповіла шокуюче: фронт залишився без НРК

Військовий кореспондент ТСН Юлія Кирієнко заявила про відсутність поставок наземних роботизованих комплексів на фронт від держави з початку року.

За її словами, бригади на Донеччині, з якими вона працює, повідомляють, що не отримали жодного НРК, попри те, що заявки були подані вчасно.

Як зазначається, Командування Сил Логістики передало відповідні запити до Агенції оборонних закупівель. Це, за її словами, підтверджують і у Генеральному штабі.

Однак на рівні закупівель, за попередньою інформацією, виникли проблеми, через що техніка досі не поставлена у військо за державний кошт.

Водночас виробники мають на складах понад 10 тисяч наземних роботизованих комплексів, готових до передачі.

Через відсутність постачання військові змушені самостійно відновлювати пошкоджену техніку, використовуючи те, що вдалося евакуювати з поля бою.

НРК виконують критично важливі функції: забезпечують логістику там, де не може проїхати техніка, доставляють боєприпаси, їжу та обладнання, а також використовуються для евакуації поранених і загиблих.

За словами Кирієнко, наразі забезпечення такими системами часто відбувається за рахунок волонтерів або самих виробників.

ТСН вже звернулося до Агенція оборонних закупівель за офіційним коментарем. При цьому відомо, що Міністерство оборони виділяло додаткове фінансування на закупівлю таких комплексів.

Ситуація викликає занепокоєння, оскільки йдеться про критично важливі засоби, які можуть зберігати життя військових.



