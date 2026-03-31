Новий етап війни: що створює Україна

Україна розробляє нову технологію у сфері безпілотників — так звані "розумні" рої дронів-перехоплювачів, які зможуть ефективніше протидіяти російським атакам.

Україна створює «розумні» дрони

Як повідомляє Business Insider, йдеться про систему, де один оператор зможе одночасно керувати кількома безпілотниками або контролювати їхню роботу як єдиного механізму.

Основна ідея полягає у тому, щоб зменшити навантаження на людину і підвищити ефективність бойового застосування дронів. У перспективі такі БпЛА зможуть взаємодіяти між собою безпосередньо в повітрі, обмінюючись даними та координуючи дії.

Наразі технологію доопрацьовують. Зокрема, працюють над стабільним зв’язком між дронами та пунктом управління, синхронізацією між самими безпілотниками, а також системами виявлення і наведення на цілі.

Очікується, що такі рішення дозволять швидше реагувати на повітряні загрози та значно підвищать ефективність протидії атакам.

