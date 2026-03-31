Новый этап войны: что создает Украина

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Украина разрабатывает новую технологию в сфере беспилотников — так называемые "умные" рои дронов-перехватчиков, которые смогут более эффективно противодействовать российским атакам.
Украина создает «умные» дроны
Как сообщает Business Insider, речь идет о системе, где один оператор сможет одновременно управлять несколькими беспилотниками или контролировать их работу как единый механизм.
Основная идея состоит в том, чтобы уменьшить нагрузку на человека и повысить эффективность боевого применения дронов. В перспективе такие БПЛА смогут взаимодействовать между собой прямо в воздухе, обмениваясь данными и координируя действия.
Пока технологию дорабатывают. В частности, работают над стабильной связью между дронами и пунктом управления, синхронизацией между самими беспилотниками, а также системами обнаружения и наведения на цели.
Ожидается, что такие решения позволят быстрее реагировать на воздушные угрозы и значительно повысят эффективность противодействия атакам.