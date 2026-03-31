Новый этап войны: что создает Украина

Украина разрабатывает новую технологию в сфере беспилотников — так называемые "умные" рои дронов-перехватчиков, которые смогут более эффективно противодействовать российским атакам.

Украина создает «умные» дроны

Как сообщает Business Insider, речь идет о системе, где один оператор сможет одновременно управлять несколькими беспилотниками или контролировать их работу как единый механизм.

Основная идея состоит в том, чтобы уменьшить нагрузку на человека и повысить эффективность боевого применения дронов. В перспективе такие БПЛА смогут взаимодействовать между собой прямо в воздухе, обмениваясь данными и координируя действия.

Пока технологию дорабатывают. В частности, работают над стабильной связью между дронами и пунктом управления, синхронизацией между самими беспилотниками, а также системами обнаружения и наведения на цели.

Ожидается, что такие решения позволят быстрее реагировать на воздушные угрозы и значительно повысят эффективность противодействия атакам.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российский Z-блогер Филатов резко раскритиковал командование армии РФ, заявив о системных проблемах в управлении и отсутствии качественных изменений за годы войны.

По его словам, в начале полномасштабных боевых действий в армию заходили молодые, мотивированные военные с хорошей физической подготовкой, но без боевого опыта. При этом руководство, как он отмечает, оказалось не готово к современной войне. Филатов утверждает, что за несколько лет войны часть выживших военных из низших звеньев смогли занять командные должности на уровне батальонов. В то же время высшее руководство, по его оценке, не претерпело существенных изменений, несмотря на потери личного состава. Он также заявил, что в армии РФ продвигаются не самые эффективные, а удобные для руководства люди, в то время как опытные военные часто гибнут или выбывают из-за ранений.

