Военный корреспондент ТСН Юлия Кириенко заявила об отсутствии поставок наземных роботизированных комплексов на фронт от государства с начала года.

Кириенко о НРК на фронте

По ее словам, бригады в Донецкой области, с которыми она работает, сообщают, что не получили ни одного НРК, несмотря на то, что заявки были поданы вовремя.

Как отмечается, Командование Сил Логистики передало соответствующие запросы Агентству оборонных закупок. Это, по ее словам, подтверждается и в Генеральном штабе.

Однако на уровне закупок, по предварительной информации, возникли проблемы, из-за чего техника до сих пор не поставлена в армию за государственный счет.

В то же время, производители имеют на складах более 10 тысяч наземных роботизированных комплексов, готовых к передаче.

Из-за отсутствия поставок военные вынуждены самостоятельно восстанавливать поврежденную технику, используя то, что удалось эвакуировать с поля боя.

НРК выполняют критически важные функции: обеспечивают логистику там, где не может проехать техника, доставляют боеприпасы, еду и оборудование, а также используются для эвакуации раненых и погибших.

По словам Кириенко, обеспечение такими системами часто происходит за счет волонтеров или самих производителей.

ТСН уже обратилось в Агентство оборонных закупок за официальным комментарием. При этом известно, что Министерство обороны выделяло дополнительное финансирование на покупку таких комплексов.

Ситуация вызывает беспокойство, поскольку речь идет о критически важных средствах, которые могут сохранять жизнь военных.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Украина разрабатывает новую технологию в сфере беспилотников — так называемые "умные" рои дронов-перехватчиков, которые смогут эффективнее противодействовать российским атакам.

Как сообщает Business Insider, речь идет о системе, где один оператор сможет одновременно управлять несколькими беспилотниками или контролировать их работу как единый механизм. Основная идея состоит в том, чтобы уменьшить нагрузку на человека и повысить эффективность боевого применения дронов. В перспективе такие БПЛА смогут взаимодействовать между собой прямо в воздухе, обмениваясь данными и координируя действия.

