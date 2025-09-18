Зниження активності російського наступу та зниження темпів захоплення наших територій не повинно вводити в оману, вважає український військовий кореспондент Богдан Мирошников.

Військкор: «Не буде темпів окупації по 5-15 км на добу. Буде більше»

За його словами казки про те, що "рф за літо гарно стерла свій людський ресурс" абсолютно неправдиві.

"Ні, шановні. Не стерла. А навпаки, наростила. Оці контракти з шаленими виплатами працюють та дозволяють ворогу комплектувати нові зʼєднання військ розміром з дивізію.

Окупант все ще проводить стратегічне перегрупування, щоб сконцентруватися на Донбасі та Запоріжжі. На Харківщині теж", – зазначає Мирошников.

Він наголошує, що це затягнулося в тому числі через навчання "Захід-2025", після яких більша частина окупаційних військ суне на схід та південний схід нашої країни.

"В жовтні-листопаді так "весело" не буде, як і не буде темпів окупації по 5-15 кв.км. на добу. Бо скоріше буде більше. Дуже зручно казати на кожне перегрупування ворога, що вони "стерли ресурс", "завʼязли у боях" та інше.

Але це не буде правдою, і найближчі місяці це вчергове покажуть.

На нас очікують великі бійні за Покровськ і Мирноград, за Констаху та Купʼянськ, за Оріхів та Гуляйполе, за Сіверськ та Лиман, за Новопавлівку та Межову.

Можливо, частина з цього списку перенесеться на весну-літо 2026, до чого окупанти вже готуються — надалі формують нові зʼєднання та готують резерви.

І це все відбувається в той час, коли підтримка фронту з тилу суттєво впала, а третина населення все ще марить капітуляцією задля "договірнячка"", – додає військкор.

Військовслужбовець Сил оборони з позивним "Алекс" зазначає, що з приходом осені розпочинається нова специфічна пора року, яка не може пройти безслідно для нас, особливо з новими умовами та реаліями війни.

"Це такий собі перехідний період, поки дороги ще не почало розмивати зливами, але дрібні дощі роблять погоду "не льотною, зеленка остаточно ще не зійшла і в таку пору противник може планувати наступальні дії оперативно-тактичного характеру.

Тому варто бути пильними та готовими до будь-якого розвитку подій хоча б до моменту, поки не настане повне місиво з дощів, снігу та багнюки", – наголошує військовий.

За його словами, літо 2025-го запам’яталось нам проявом та поширення такого явища як "кілл-зона" по всьому фронту, тому треба бути готовим до погіршення її наслідків.

"Бо, знову ж таки, зеленка зійде і це створить ще більше проблем з логістикою, яка і без того де-не-де хромає", – додає "Алекс".

