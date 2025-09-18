Снижение активности российского наступления и снижение темпов захвата наших территорий не должно вводить в заблуждение, считает украинский военный корреспондент Богдан Мирошников.

Военкор: «Не будет темпов оккупации по 5-15 км в сутки. Будет больше»

По его словам сказки о том, что "рф за лето хорошо стерла свой человеческий ресурс" совершенно неправдивы.

"Нет, уважаемые. Не стерла. А наоборот, нарастила. Эти контракты с безумными выплатами работают и позволяют врагу комплектовать новые соединения войск размером с дивизию.

Оккупант все еще проводит стратегическую перегруппировку, чтобы сконцентрироваться на Донбассе и Запорожье. На Харьковщине тоже", – отмечает Мирошников.

Он подчеркивает, что это затянулось в том числе из-за учений "Запад -2025", после которых большая часть оккупационных войск движется к востоку и юго-востоку нашей страны.

"В октябре-ноябре так "весело" не будет, как и не будет темпов оккупации по 5-15 кв. км. в сутки. Потому что, скорее, будет больше. Очень удобно говорить на каждую перегруппировку врага, что они "стерли ресурс", "завязли в боях" и прочее.

Но это не будет правдой, и ближайшие месяцы это в очередной раз покажут. Нас ожидают большие бойни за Покровск и Мирноград, за Констаху и Купянск, за Орехов и Гуляйполе, за Северск и Лиман, за Новопавловку и Межевую.

Возможно, часть из этого списка перенесется на весну-лето 2026, к чему оккупанты уже готовятся — в дальнейшем формируют новые соединения и готовят резервы.

И это все происходит в то время, когда поддержка фронта с тыла существенно упала, а треть населения все еще грезит капитуляцией ради "договорнячка"", – добавляет военкор.

Военнослужащий Сил обороны с позывным "Алекс" отмечает, что с приходом осени начинается новое специфическое время года, которое не может пройти бесследно для нас, особенно с новыми условиями и реалиями войны.

"Это некий переходный период, пока дороги еще не начали размывать ливнями, но мелкие дожди делают погоду "не летной", зеленка окончательно еще не сошла и в такое время противник может планировать наступательные действия оперативно-тактического характера.

Поэтому следует быть бдительными и готовыми к любому развитию событий хотя бы до момента, пока не наступит полное месиво из дождей, снега и грязи", – отмечает военный.

По его словам, лето 2025-го запомнилось нам проявлением и распространением такого явления как "килл-зона" по всему фронту, поэтому нужно быть готовым к ухудшению ее последствий.

"Ведь, опять же, зеленка сойдет и это создаст еще больше проблем с логистикой, которая и без того кое-где хромает", – добавляет "Алекс".

