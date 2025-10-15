Війська Путіна штурмують важливе місто на Харківщині: військові розповіли, що відбувається

Ворожа піхота щодня намагається переправитися через річку Оскіл північніше Куп’янська, однак українські захисники успішно відбивають атаки. Російські сили активізували штурмові дії, тоді як українські військові завдають ударів у відповідь.

Наступ РФ на Куп'янськ (фото з відкритих джерел)

Як повідомляє матеріал ТСН, окупанти постійно намагаються перетнути річку. Артилеристи підрозділу "Карадаг" — 15-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України — щодоби відкривають вогонь по ворогу, який намагається переправитися.

Російські війська використовують застарілі, але дієві 105-міліметрові гаубиці. Кожен їхній постріл стає орієнтиром для безпілотників та артилерії окупантів, що діє зі східного берега річки Оскіл.

За словами українських військових, із початку осені противник значно посилив свої штурми поблизу Куп’янська, особливо на західному березі річки.

"Зараз, в основному, ми стримуємо наступ противника. Це, в основному, наступ іде в пішому порядку. Переправляються через переправи і здійснюють спроби штурмувати наші позиції", – зазначив "Хорол", командир артдивізіону 15 БрОП НГУ Карадаг.

Військові наголошують, що на західному березі Осколу важкої бронетехніки у ворога немає. З літа там не спостерігають і мотоциклістів або баггі. Окупанти користуються гумовими човнами, щоб перекинути піхоту на інший берег.

"Це не понтони, це звичайна натягнута мотузка. До неї човен прив'язаний і вони за допомогою човна здійснюють спроби переправи на цей берег. За допомогою гармат стримуємо їхній наступ", – сказав Хорол.

Щоденна робота артилеристів "Карадагу" — не дати окупантам подолати річку, розповів військовий із позивним "Пасічник". Найчастіше доводиться відкривати вогонь по штурмових групах противника, які намагаються прорватися на українські позиції.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що у ЗСУ налякали заявою про наступ РФ на важливе місто. На Покровському напрямку зафіксовано помітне загострення: російські війська активізували наступальні дії, знову задіявши бронетехніку — що є рідкісним явищем за останні місяці, розповів командир взводу батальйону безпілотних систем "Шершні Довбуша" 68-ї окремої єгерської бригади Гусь.

"Обстановка на Покровському напрямку залишається критичною. Противник продовжує нарощувати тиск, намагаючись повністю відрізати логістичні артерії, що ведуть до Покровсько-Мирноградської агломерації з боку Родинського, а також із напрямку Удачного та Котлиного", — повідомив він.



