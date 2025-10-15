Війська Путіна штурмують важливе місто на Харківщині: військові розповіли, що відбувається

Рубрики
Лиля Воробьева
Ворожа піхота щодня намагається переправитися через річку Оскіл північніше Куп’янська, однак українські захисники успішно відбивають атаки. Російські сили активізували штурмові дії, тоді як українські військові завдають ударів у відповідь.
Наступ РФ на Куп'янськ (фото з відкритих джерел)
Як повідомляє матеріал ТСН, окупанти постійно намагаються перетнути річку. Артилеристи підрозділу "Карадаг" — 15-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України — щодоби відкривають вогонь по ворогу, який намагається переправитися.
Російські війська використовують застарілі, але дієві 105-міліметрові гаубиці. Кожен їхній постріл стає орієнтиром для безпілотників та артилерії окупантів, що діє зі східного берега річки Оскіл.
За словами українських військових, із початку осені противник значно посилив свої штурми поблизу Куп’янська, особливо на західному березі річки.
Військові наголошують, що на західному березі Осколу важкої бронетехніки у ворога немає. З літа там не спостерігають і мотоциклістів або баггі. Окупанти користуються гумовими човнами, щоб перекинути піхоту на інший берег.
Щоденна робота артилеристів "Карадагу" — не дати окупантам подолати річку, розповів військовий із позивним "Пасічник". Найчастіше доводиться відкривати вогонь по штурмових групах противника, які намагаються прорватися на українські позиції.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що у ЗСУ налякали заявою про наступ РФ на важливе місто. На Покровському напрямку зафіксовано помітне загострення: російські війська активізували наступальні дії, знову задіявши бронетехніку — що є рідкісним явищем за останні місяці, розповів командир взводу батальйону безпілотних систем "Шершні Довбуша" 68-ї окремої єгерської бригади Гусь.