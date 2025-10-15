Войска Путина штурмуют важный город на Харьковщине: военные рассказали, что происходит

Вражеская пехота каждый день пытается переправиться через реку Оскол севернее Купянска, однако украинские защитники успешно отбивают атаки. Российские силы активизировали штурмовые действия, тогда как украинские военные наносят ответные удары.

Наступление РФ на Купянск (фото из открытых источников)

Как сообщает материал ТСН, оккупанты постоянно пытаются пересечь реку. Артиллеристы подразделения "Карадаг" — 15-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины — ежесуточно открывают огонь по врагу, пытающемуся переправиться.

Российские войска используют устаревшие, но действенные 105-миллиметровые гаубицы. Каждый их выстрел становится ориентиром для беспилотников и артиллерии окупантов, действующей с восточного берега реки Оскол.

По словам украинских военных, с начала осени противник значительно усилил свои штурмы вблизи Купянска, особенно на западном берегу реки.

"Сейчас в основном мы сдерживаем наступление противника. Это, в основном, наступление идет в пешем порядке. Переправляются через переправы и предпринимают попытки штурмовать наши позиции", — отметил "Хорол", командир артдивизиона 15 БрОП НГУ Карадаг.

Военные подчеркивают, что на западном берегу Оскола тяжелой бронетехники у врага нет. С лета там не наблюдают и мотоциклистов или багги. Кафиры пользуются резиновыми лодками, чтобы опрокинуть пехоту на другой берег.

"Это не понтоны, это обычная натянутая веревка. К ней лодка привязана и они с помощью лодки предпринимают попытки переправы на этот берег. С помощью пушек сдерживаем их наступление", — сказал Хорол.

Ежедневная работа артиллеристов "Карадагу" — не дать оккупантам преодолеть реку, рассказал военный с позывным "Пчеловод". Чаще приходится открывать огонь по штурмовым группам противника, которые пытаются прорваться на украинские позиции.

