Все дуже незвично: у ЗСУ налякали заявою про наступ РФ на важливе місто

На Покровському напрямку зафіксовано помітне загострення: російські війська активізували наступальні дії, знову задіявши бронетехніку — що є рідкісним явищем за останні місяці, розповів командир взводу батальйону безпілотних систем "Шершні Довбуша" 68-ї окремої єгерської бригади Гусь.

Фото: з відкритих джерел

"Обстановка на Покровському напрямку залишається критичною. Противник продовжує нарощувати тиск, намагаючись повністю відрізати логістичні артерії, що ведуть до Покровсько-Мирноградської агломерації з боку Родинського, а також із напрямку Удачного та Котлиного", — повідомив він.

За словами військового, ворог активно застосовує тактику невеликих піхотних груп і безперервно тисне на околиці Покровська, зокрема з південного напрямку.

"Ми спостерігаємо не поодинокі випадки застосування бронетехніки. Такі атаки фіксуються регулярно, і це — нестандартна практика для ворога протягом останнього року",— додав Гусь.

Захоплення Покровська, за словами командира, мало для Росії не лише стратегічну, але й політичну вагу. З військової точки зору — це ключова логістична точка. З політичної — це спроба вплинути на кандидата у президенти США Дональда Трампа, подаючи наступ як сигнал про "непереможність" РФ та спонуку до переговорів на її умовах. Втім, ця спроба не принесла очікуваного ефекту.

У серпні 2025 року російські війська здійснили ризиковану операцію, відому як "добропільський прорив". З 8 на 9 серпня, використовуючи проломи в українській обороні та складний рельєф, противнику вдалося просунутися вглиб на 15–16 км силами невеликих мобільних підрозділів.

