Все очень необычно: в ВСУ испугали заявлением о наступлении РФ на важный город

На Покровском направлении зафиксировано заметное обострение: российские войска активизировали наступательные действия, снова задействовав бронетехнику — редкое явление за последние месяцы, рассказал командир взвода батальона беспилотных систем "Шершни Довбуша" 68-й отдельной егерской бригады Гусь.

Фото: из открытых источников

"Обстановка на Покровском направлении остается критической. Противник продолжает наращивать давление, пытаясь полностью отрезать логистические артерии, ведущие к Покровско-Мирноградской агломерации со стороны Родинского, а также в направлении Удачного и Котлиного", — сообщил он.

По словам военного, враг активно применяет тактику небольших пехотных групп и непрерывно давит на окраины Покровска, в том числе с южного направления.

"Мы наблюдаем не редкие случаи применения бронетехники. Такие атаки фиксируются регулярно, и это — нестандартная практика для врага в течение последнего года", — добавил Гусь.

Увлечение Покровска, по словам командира, имело для России не только стратегический, но и политический вес. С военной точки зрения – это ключевая логистическая точка. С политической — это попытка повлиять на кандидата в президенты США Дональда Трампа, подавая наступление как сигнал о "непобедимости" РФ и побуждении к переговорам на ее условиях. Впрочем, эта попытка не принесла ожидаемого эффекта.

В августе 2025 года российские войска совершили рискованную операцию, известную как "добропольский прорыв". С 8 на 9 августа, используя бреши в украинской обороне и сложный рельеф, противнику удалось продвинуться вглубь на 15–16 км силами небольших мобильных подразделений.

