Війну в Україні можна завершити швидко: експерт назвав рішення, яке поставить крапку

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
На Генасамблеї ООН лідер США Дональд Трамп заявив, що війна в Україні закінчиться швидше, ніж думають люди. В Україні пояснили, як ці слова Трампа можуть справдитися та що для цього має зробити саме лідер США.
Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"
Військовий експерт Роман Світан зазначив, що люди думають 3-4 роки воювати, до повного розвалу РФ.
За його словами, Трамп може не тільки передрікати швидке завершення війни, а й допомогти в цьому.
Експерт зазначив, що у США є ракети дальністю 500 км — відпрацювати по Москві і можна починати говорити про вивід російських військ з території України.
Військовий підсумував, що наявність достатньої кількості ракет в України значно наблизить завершення війни.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому Путін, за словами політтехнолога Олега Постернака, не піде на завершення війни по лінії бойового зіткнення.