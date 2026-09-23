Війну в Україні можна завершити швидко: експерт назвав рішення, яке поставить крапку

На Генасамблеї ООН лідер США Дональд Трамп заявив, що війна в Україні закінчиться швидше, ніж думають люди. В Україні пояснили, як ці слова Трампа можуть справдитися та що для цього має зробити саме лідер США.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Військовий експерт Роман Світан зазначив, що люди думають 3-4 роки воювати, до повного розвалу РФ.

“Тільки після цього настане мир і закінчиться війна, бо імперія воюватиме, доки її не зруйнують. Це закони світобудови. Нікуди від цього не подітися. Якщо це буде швидше, то хто ж проти?”, — зауважив експерт.

За його словами, Трамп може не тільки передрікати швидке завершення війни, а й допомогти в цьому.

“Щоб швидше розвалити Російську Федерацію, треба більше знищувати російської нафтової галузі, треба завдати ударів по Москві. Потрібна балістика на Москву. Тому, якщо Трамп хоче швидше зупинити війну, то нехай поділиться. Там достатньо балістичних ракет”, — підкреслив Світан.

Експерт зазначив, що у США є ракети дальністю 500 км — відпрацювати по Москві і можна починати говорити про вивід російських військ з території України.

“Є ще один варіант. Він трохи довше може бути — це крилата ракета типу “Томагавк”. Дайте кілька сотень цих ракет, і ми швидше знищимо російську нафтову галузь. І, звичайно, це швидше призведе до розвалу Російської Імперії”, — зауважив Світан.

Військовий підсумував, що наявність достатньої кількості ракет в України значно наблизить завершення війни.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому Путін, за словами політтехнолога Олега Постернака, не піде на завершення війни по лінії бойового зіткнення.