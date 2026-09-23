Українці не оговтаються від цього удару: у чому полягає підступний план Путіна

В США заявляли, що територіальне питання залишається майже єдиним невирішеним у мирній угоді щодо завершення війни в Україні.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Політтехнолог Олег Постернак, пояснив, чому на це не погодяться українці. Українське суспільство, за його словами, дуже цікаве.

“Наче всі від війни страждають. Всі б хотіли завершення війни. Начебто навіть натякають на компроміси, але як тільки підходить до моменту конкретно вказати цей компроміс і він, наприклад, це визнання втрати території, тут українці категорично не готові. Тобто отака асиметрія, яку треба враховувати”, — зазначив він.

Політтехнолог пояснив, що українці хочуть припинення війни, але не хочуть, щоб це припинення мало враження великої болючої поразки у війні.

“Всі хочуть перемоги, але хай хтось принесе цю перемогу. Всі розуміють, що перемога та, яка колись креслилася — кордони 1991 року, неможлива, але хочуть якогось компромісу в підсумку війни, де б були б відтінки перемоги для України. Ось за що йде змагання”, — пояснив експерт.

За словами Постернака, Путін ставить шпильки і впирається у свою позицію про відведення ЗСУ з Донбасу.

Це шпилька, де нівелюється навіть в відчуття тих перемог України, які були у цій війні. Експери зауважив, що українці не здалися, не капітулювали, відвоювали Херсон і Харківську область частково, є удари по Москві та Підмосков’ю, знищення промислову та воєнну інфраструктуру РФ, Курська операція, результати “Павутини”.

“Все це вкладається в то, що якби ситуація якби у нас в принципі непогана. А як тільки ми виводимо війська з Донбасу, крім удару по позиціях і престижу ЗСУ, ми наче показуємо, що ми слабкі і всі ці перемоги просто нівелюються оцим стратегічним російським психологічним ударом, нав'язуванням нам волі. Ось в чому момент цієї війни. І тут українці не всі готові з цим моментом змиритися і визнати його”, — підсумував експерт.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді попередили про небезпечну ситуацію, яка може призвести до втрати країни.



